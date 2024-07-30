Какой ребенок спит? Интересная головоломка для внимательных

Что может быть приятнее, чем смотреть маленьких детей? И именно это любование является главным отвлекающим фактором нашей новой головоломки.

OBOZ.UA предлагает испытать свою наблюдательность и внимание к деталям. Внимательно посмотрите на картинку с малышами. Сможете ли вы найти среди них единственного спящего? Еще и уложиться при этом в 15 секунд.

Занятия с такими детализированными головоломками активируют разные части мозга, что позволяет улучшить память, внимание к деталям и навыки решения проблем. Регулярные упражнения могут способствовать повышению IQ и улучшению умственной гибкости. Но при этом, чтобы действительно извлечь пользу, вы должны найти правильный ответ полностью самостоятельно.

Бросьте вызов себе. Выставьте таймер на 15 секунд, необходимых для поиска ответа, и начинайте внимательно изучать изображение. Старайтесь не давать своему взору блуждать бесцельно. Что непросто, ведь деталей на картинке очень много. Вам постоянно будет хотеться заглянуть в глаза следующему ребенку и это будет сбивать с толку.

Включите всю свою внимательность, чтобы найти именно того малыша, который на картинке держит глазки закрытыми. Именно поэтому заметить его будет сложнее. Поэтому не сдавайтесь, если 15 секунд пройдут раньше, чем вы справитесь. Продолжайте поиск правильного ответа.

Впрочем, может случиться, что вам так и не удастся справиться с задачей. Что ж, в таком случае воспользуйтесь подсказкой ниже.

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