Найдите скрытые медали и трофеи на Олимпийской головоломке: самые внимательные справятся за 7 секунд

Олимпийские игры в Париже – главное спортивное событие лета. Попытайтесь проверить свою внимательность интересной тематической головоломкой.

Посмотрите на картинку и попробуйте найти все скрытые награды. Следует поспешить – у вас есть всего 7 секунд для выполнения задания.

Головоломки – отличный способ улучшить когнитивные навыки, проверить концентрацию памяти и остроту зрения. Имеющие идеальные навыки наблюдения смогут быстро найти правильный ответ.

На картинке мы видим множество людей, празднующих победу. Обратите внимание на медали и кубки, которые могут потеряться рядом с другими объектами.

Ученые отмечают, что регулярные интеллектуальные вызовы имеют длительную пользу для мозга.

Среди преимуществ, в частности:

когнитивная стимуляция;

улучшение навыков решения проблем;

улучшение аналитического мышления;

улучшение памяти;

развитие креативности – головоломки поощряют мыслить нестандартно;

улучшение внимательности и сосредоточенности;

снятие стресса.

Удалось ли вам быстро выполнить задание?

Правильный ответ – ниже.

Если вам понравилась эта головоломка, OBOZ.UA предлагает опробовать мозг и следующими задачами:

пройдите краткий IQ-тест с достаточно креативными вопросами ;

или попробуйте справиться еще и с запутанной задачей о летнем походе;

либо поищите на ярком рисунке скрытую подкову.

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