Календарь рыбака на июнь-2024: когда будет лучший клев

Июнь – отличный месяц для рыбалки в Украине. Вода уже достаточно прогрелась, но еще не слишком жарко, что создает благоприятные условия для активной поклевки.

Однако, в любом месяце есть более и менее благоприятные дни для клева. Поэтому, чтобы вы не тратили время и силы, OBOZ.UA публикует календарь рыбака на июнь 2024 года.

Рыболовный календарь составляют на основе лунных фаз, погодных показателей и других факторов, влияющих на поведение и активность подводных жителей.

Например, во время новолуния не стоит ожидать хорошего улова. Также не стоит напрасно ехать на реку или пруд в период щербатой Луны или старой Луны.

Зато если у вас представилась возможность заняться рыбалкой во время полной Луны, то ни в коем случае не упустите ее.

В целом июнь – это один из лучших периодов для ловли карасей. Именно в этом месяце рыбаки часто завоевывают свои трофеи.

Для хорошего улова рекомендуется использовать для наживки перловую крупу, пареную пшеницу и червей.

Календарь рыбака на июнь-2024

Лучший клев: 9-16, 25-30 июня.

Удовлетворительный клев: 1-3, 17, 23-24 июня.

Слабый клев: 4-8, 18-22 июня.

Если вы планируете порыбачить, то найдите для этого время именно в июне, ведь в июле из-за жары рыба будет чувствовать себя дискомфортно и станет менее активной.

Ранее OBOZ.UA публиковал посевной календарь на июнь.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.