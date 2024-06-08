Клубничное полнолуние 21 июня повлияет на жизнь всех знаков: прогноз от астрологов

Июньское полнолуние называют клубничным. Она состоится через несколько недель после пика новолуния 6 июня. Эта астрологическая энергия будет значима для всех знаков зодиака.

Новолуние в июне объединяется с Венерой, которая поставит эмоции, отношения и чувства на первый план. Этот союз, однако, будет в квадрате с Сатурном, что может вызвать задержки, вызовы или разочарования. Планетным управляющим этого лунного периода является Меркурий, объединенный с Юпитером, планетой удачи и экспансии.

Овен

Июньское новолуние сделает акцент на общении и обучении, что вдохновит взять на себя важные инициативы. Этот период может побуждать вас к путешествиям. Будьте открыты для новых событий и знакомств.

Телец

Прежде всего вы стремитесь к финансовой стабильности и комфорту. В июне вы получите больше энергии. Возможно, это даже принесет вам новое предложение о работе, повышение зарплаты или прибыльного клиента. Сосредоточьтесь на своих финансах и подумайте, как вы можете увеличить достаток.

Близнецы

Новолуние в июне приходится на ваш знак зодиака. Этот транзит может открыть двери для осуществления личных целей, планов и желаний. Подумайте о мечтах, которые вы хотели бы воплотить и уверенно двигайтесь к цели.

Рак

Пора отдохнуть и расслабиться. Новолуние июне заставит почувствовать профессиональное выгорание. Плывите по течению и не перенапрягайтесь. Это прекрасное время для мечтаний, мозгового штурма и сосредоточения на том, как вы можете улучшить ваше психическое и физическое здоровье.

Лев

Вы будете стремиться показать всем, насколько вы амбициозны, смелы и профессиональны. Удачным будет нетворкинг, посещение мероприятий или даже онлайн-знакомства. Воспользуйтесь возможностью заявить о себе миру.

Дева

Вы будете полностью сосредоточены на своих амбициях и профессиональной жизни. Повышение по службе или новое предложение может появиться в ближайшее время. Ваши усилия оценят, так что готовьтесь к новому жизненному этапу.

Весы

Вы будете чувствовать себя готовыми исследовать все, что может предложить жизнь, поскольку новолуние наполняет энергией вашу зону познания. Это время для путешествий, учебы, творчества. Астрологи советуют открыть свое сердце и прислушиваться к интуиции.

Скорпион

Настало время переоценить ваши отношения, поскольку новолуние активизирует ваш сектор общих активов и близости. Соглашения, контракты, бонусы или кредиты также могут быть утверждены в ближайшее время.

Стрелец

Вы можете решить, что пора переехать на новое место жительства. Это время судьбоносных изменений в личной жизни: вы можете дать долгосрочное обещание или же разойтись с определенным человеком. Командная работа и сотрудничество сейчас также очень полезны в романтической или профессиональной ситуации.

Козерог

Вас ожидает шквал активности в своей повседневной рутине, поскольку июньское новолуние зажжет ваш сектор производительности. Сделайте все возможное, чтобы установить баланс между работой и личной жизнью.

Водолей

Готовьтесь к бурному началу лета. Знакомства, ухаживания, развлечения, хобби, творчество, спорт и игры – всем этим будет наполнена ваша жизнь в июне. Если вы находитесь в преданных отношениях, это может быть подходящим моментом для важных решений.

Рыбы

Июньское новолуние будет способствовать переездам, ремонтам, налаживанию личного пространства. Этот лунный период заряжает вашу семью и домашнюю сферу. Стоит положить начало великой семейной традиции.

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