Когда День медика в Украине в 2024 году: дата празднования изменилась

Медицинская профессия всегда была одной из самых важных в обществе. Именно благодаря ей люди могут спокойно жить, ведь знают, что врачи сделают все возможное, чтобы помочь им.

Медицинские работники имеют свой профессиональный праздник, однако недавно его дата изменилась. О том, когда отныне нужно их поздравлять, рассказывает OBOZ.UA.

Сейчас профессия врача приобрела еще более уважаемое значение, ведь медики не только ежедневно оказывают помощь и поддержку обычным людям, но и рискуют собственной жизнью на фронте, спасая украинских воинов.

Когда празднуют День медика

С 1980 года День медицинских работников не имел постоянной даты. Его отмечали в третье воскресенье июня. Таким образом в 2024 году праздник должен был прийтись на 16 число, но произошли изменения.

В 2023 году президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, в котором было отмечено, что День медика будет праздноваться 27 июля. С тех пор эта дата постоянна.

Медики регулярно работают в условиях постоянного стресса, часто жертвуя своей собственной жизнью и комфортом ради спасения других людей. Поэтому важно, чтобы в свой профессиональный праздник они чувствовали поддержку общества.

Поэтому не забудьте проявить признание и благодарность за неутомимую работу врачей, медсестер, фельдшеров, фармацевтов и других медицинских работников.

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