Когда и зачем производят известкование грунта: инструкция для дачников

От качества почвы зависит урожайность, здоровье растений и даже красота сада в целом. Поэтому так важно принимать меры для того, чтобы поддерживать ее в хорошем состоянии.

Одной из важных агротехнических мер по улучшению свойств земли является известкование. Детальнее о нем рассказало издание Зелена садиба.

Часто новички в садоводстве недооценивают важность известкования или проводят его неправильно, что может привести к снижению урожайности и другим проблемам.

Зачем производят известкование почвы?

Известкование почвы имеет несколько ключевых целей, которые делают его незаменимым мероприятием для поддержания здоровья и плодородия почвы.

Нормализация кислотности почвы

Одной из главных причин известкования является снижение кислотности почвы. Большинство сельскохозяйственных культур лучше растут на почвах с нейтральной или слабокислой средой.

Улучшение структуры почвы

Известкование способствует улучшению структуры почвы, делая ее более рыхлой и водопроницаемой и лучше удерживает влагу в верхних слоях.

Увеличение питательных веществ

Кислые почвы с дефицитом калия часто не позволяют растениям качественно потреблять питательные вещества. А известкование решает эту проблему.

Кроме того, сама по себе известь – это качественное удобрение, которое насыщает землю необходимыми для растений элементами.

Полезные организмы

Известкование также способствует присутствию в почве полезных организмов, в частности, дождевых червей, которые превращают органические остатки в гумус.

Какие бывают виды извести

На рынке есть известь от разных производителей, которые могут отличаться по составу. Существует, например, известковая мука, которая часто состоит почти из 100% карбоната кальция.

Доломитовая мука включает в себя также карбонат магния. Благодаря этому оно считается более полезным для огородных культур.

Также есть гашеная известь. Оно содержит гидроксид кальция. Считается, что она работает быстрее известковой муки, но со временем полезный эффект выравнивается.

Как и когда проводить известкование почвы

Известь вносят в почву, как правило, не чаще одного раза в 1-3 года. Чтобы быть уверенными в том, что ваши грядки нуждаются в этой процедуре, лучше приобрести ph метр, который позволит регулярно контролировать их кислотность и подбирать оптимальный вид и количество удобрения. Для слабокислых грунтов норма колеблется от 0,5 до 1 кг на 10 метров квадратных, а для сильно и среднекислых – от 2 до 8 кг на 10 метров квадратных.

Лучшее время для известкования почвы – поздняя осень, так удобрение успевает полностью раствориться в земле и подготовить грядки к посадкам. Также следует выбирать безветренный день, чтобы порошок не разлетелся по всему огороду.

Для того чтобы провести процедуру известкования, достаточно посыпать почву известью и перекопать ее на глубину 15-20 см.

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