Когда обрезать лаванду, чтобы успела еще раз зацвести: как правильно это делать

Цветение лаванды не только украшает сад или клумбу, но и наполняет пространство чудесным благоуханием, которое привлекает насекомых-опылителей и отпугивает вредителей. Но вы знали, что растение можно заставить зацвести повторно – не только в сезон, но и в начале осени?

Как утверждают эксперты по садоводству, для этого его нужно правильно и вовремя обрезать. OBOZ.UA узнавал все нюансы.

Когда обрезают лаванду

Подходящий момент укоротить растению побеги наступает трижды в год – весной, летом и в осенние дни. Весенняя обрезка считается самой важной. Она стимулирует рост новых побегов и заставляет лаванду закладывать больше бутонов. Летом позаботиться о цветке нужно именно в сезон, когда он активно цветет или уже отцветает. Это поможет кустам лаванды сохранить больше сил для повторной волны цветения. Осенняя стрижка помогает подготовить растение к зимовке.

Как правильно обрезать лаванду летом

Летнюю стрижку проводят, когда на кустах лаванды начнут отцветать первые соцветия. Их нужно удалить, убрав вместе с ними стебли, не имеющие листьев. Так вы снимете с куста части, которые зря потребляют ресурсы и у лаванды появятся силы для формирования новых бутонов.

Когда санитарная обрезка будет завершена, подрежьте верхушки веточек примерно на треть. Это не только поможет красиво оформить весь куст, но простимулировать развитие молодых побегов и повторное цветение. Идеальной формой для лаванды является шар. Это обеспечивает оптимальную циркуляцию воздуха между ветвями и снижает риск грибковых заболеваний.

Если вы до этого не обрезали кусты лаванды, то можете удалить даже больше, чем треть длины веточек. Но постарайтесь при этом не повредить сосудистые пучки в стебле. Они питают растение, а их травматизация может даже привести к гибели всего куста. И наоборот – у молодой лаванды достаточно будет привить лишь верхушки.

Меры предосторожности при обрезке лаванды

Выбирайте для проведения процедуры сухой и лучше облачный день. Обрезку производите в дневные часы. В это время концентрация эфирных масел в цветах самая высокая и это поможет лаванде быстрее подсушить срезы и защитить их от инфекций.

Перед обрезкой лаванды обязательно продезинфицируйте инструмент. Для этого обработайте лезвия секатора, садовых ножниц или кустореза, если вы стрижете большие кусты, спиртом, паром или раствором марганцовки.

Когда процедура будет завершена, аккуратно полейте лаванду под корень, чтобы вода не попала на срезы. Можно также внести удобрения, чтобы стимулировать рост новых веточек. В таком случае осенью ваше растение расцветет особенно пышно.

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