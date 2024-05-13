Когда самый длинный день в 2024 году: дата летнего солнцестояния

К старейшим праздникам человечества, присущим почти всем культурам, относят те, которые связаны с солнечным циклом и продолжительностью дня. Праздником середины года при этом считают летнее солнцестояние: момент, когда световой день достигает максимальной продолжительности, а ночь стает самой короткой.

Этот день называется солнцестоянием. Его посвящают празднованию силы природы, ее способности каждый год восстанавливаться и дарить людям урожай. OBOZ.UA выяснял, на какую дату этого года приходится летнее солнцестояние.

Что такое летнее солнцестояние

С точки зрения астрономии летним солнцестоянием считается момент, когда наклон оси вращения Земли в направлении на Солнце приобретает наибольшее значение. Для жителей северного полушария в этот день светило визуально достигает наивысшей точки на небосводе, а день – максимально возможной продолжительности. После этого его продолжительность начинает постепенно сокращаться.

Из-за неточности календаря каждый год дата летнего солнцестояния меняется и приходится на 20-21 июня. В 2024 году момент его наступления приходится на 23:50:56 по киевскому времени 20 июня.

Примечательно, что в южном полушарии Земли в этот же момент наступает самый короткий день и он начинает постепенно увеличиваться. Так происходит потому, что Земля наклонена к Солнцу под углом и в разные половины года разные ее части находятся ближе к светилу.

Традиции летнего солнцестояния

Как мы уже говорили, в самый длинный день года во всех культурах празднуют праздник жизни. У славян он издавна назывался праздником Купала. В этот день чествовали силу огня – разжигали ритуальные костры, прыгали через огонь, чтобы очиститься. А также чтили воду – купались в водоемах, незамужние девушки пускали в них венки.

С приходом христианства на эту дату назначили празднование Рождества Иоанна Крестителя. По новоюлианскому календарю оно приходится на 24 июня. Но как церковь ни пыталась бороться с народными традициями дня середины лета, сделать это не смогла. Поэтому на сегодняшний день торжество в народе называется Ивана Купала, словно чествуя обе традиции сразу.

У других народов летнее солнцестояние тоже очень почитается. Так в Латвии оно называется Лиго, в Эстонии – Яанипяев, а в Финляндии – Юханнус. Кельты называли эту дату Лита, а армяне – Вардавар, иранцы – Тирган. Испанцы празднуют этот день Сан-Хуан, а их соседи португальцы – День святого Иоанна.

Так или иначе, во всех культурах это праздник жизни и силы солнца. Традиционные обряды направлены на его чествование. Люди жгут ритуальные костры, собираются возле них, поют и танцуют, украшают себя, свои дома или ритуальные предметы зеленью и цветами. Нередко празднование связано также с водой.

Считается, что в эту ночь спать нельзя. Нужно встретить рассвет, тогда это принесет достаток на следующий год. В Украине в ночь на Ивана Купала принято искать мифический цветок папоротника. Считается, что нашедшему откроются все тайны, такой человек начнет видеть сокровища в земле и понимать язык животных. А пара, которая перепрыгнет через купальский костер, держась за руки, никогда не расстанется.

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