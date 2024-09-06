Когда сажают лук на зиму: советы для разных сортов

Лук – одна из тех культур, которые можно сажать на зиму. Тогда весной она прорастет на огороде сама и к тому же даст урожай раньше.

Как правильно сажать озимый лук, знают опытные огородники. Издание "Аптека садовода" собрало их лайфхаки.

Когда высаживают озимый лук

Если вы планируете выращивать репчатый лук, постарайтесь успеть за месяц до наступления холода с морозами. Растение должно успеть как следует укорениться. Желательно также, чтобы растения до наступления морозов сформировали 3-4 пера с толщиной шейки примерно 5 мм. Следите при этом за температурой воздуха. Она не должна опускаться ниже +5°C. И не торопитесь покрывать грядку мульчей – если сделаете это слишком рано, процедура может нанести ущерб корням лука.

Как выбрать сорт озимого лука

Селекционеры вывели специальные сорта, которые лучше всего зимуют в земле. Различают скороспелые, среднеспелые, позднего срока созревания сорта и гибриды озимого лука – обращайте на это внимание в зависимости от того, когда вы хотите получить урожай. Для посадки выбирайте мелкие луковички, диаметр которых меньше 1 см. Если возьмете крупнее, весной растение пойдет в стрелку.

Вот на какие сорта рекомендуют обратить внимание специалисты:

с ранним сроком созревания – Ред Барон, Сеншуй, Стригуновский, Штутгартер Ризен, Эллан.

– Ред Барон, Сеншуй, Стригуновский, Штутгартер Ризен, Эллан. со средним периодом зрелости – Шекспир, гибрид Центурион, Стурон, Радар, Даниловский, Арзамасский.

Перед посевом луковицы следует не только перебрать на предмет качества, но и замочить в подсоленной воде. Только погружающиеся плоды считаются качественными и жизнестойкими.

Как сажают озимый лук

Выбирая схему высадки озимого лука, обращайте внимание на размер посадочного материала. Мелкую "овсюжку" рекомендуется высаживать густо – на расстоянии 4-5 см друг от друга. Маленькие луковички имеют больший риск вымерзнуть зимой. Культуру в таком случае обычно высаживают строчным способом с междурядьем 30-45 см.

Посев семян лука осенью проводят в борозды на расстоянии 2–2,5 см друг от друга. Размер междурядий выдерживают такой же, как при посадке посева. Если осень показалась сухой, лучше посеянный лук поливать, пока стоит теплая погода.

Важно также правильно рассчитать глубину посадки озимого лука. При этом обращайте внимание на погодные условия. Борозды для высадки культуры должны быть 3-8 см в глубину. Луковицы высаживают донышком вниз, углубляя посев наполовину в землю. Канавки присыпают древесной золой, слоем грунта, мульчируют органическими отходами, перегноем, соломой. После появления зеленых побегов, растение нужно окучить на высоту 5–7 см.

Как выбрать погоду для посадки озимого лука

Эксперты не рекомендуют высаживать культуру, когда сохраняется теплая погода. Не следует производить работы, если температура воздуха составляет выше 8–10°C. Оптимальное время для посадки озимого лука наступает, когда несколько дней среднесуточная температура удерживается на уровне 5–6°C. В бесснежную зиму посадки выдерживают мороз до -15°C. Когда снег накрывает участок, то посевам не страшно похолодание даже до -20°C.

Лучшее место для высадки озимого лука

Растение лучше всего растет на богатой и рыхлой почве с нейтральной кислотностью. Кислый субстрат может привести к загниванию луковиц и они рискуют не созреть.

Лучшим местом для грядки с озимым луком называют хорошо освещенный солнцем и защищенный от ветра участок. Это может быть склон юго-западного или южного направления.

Как ухаживать за посевами озимого лука

После того как вы посеяли культуру на зиму, замульчуйте грядку или накройте ее куском белого агроволокна. Если зима будет снежной, дополнительно утеплять посевы не придется. А вот в сухую осеннюю погоду лучше поливать посевы. Воду вносят обильно через 10–15 дней после посадки.

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