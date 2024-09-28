Когда сажают озимый чеснок: советы опытных огородников

Чеснок – один из тех овощей, которые можно высаживать на зиму. Растение хорошо зимует в земле, а весной самостоятельно всходит и даже раньше созревает, а вам на этот горячий сезон остается меньше работы.

Однако посеять озимый чеснок нужно правильно, чтобы он хорошо пережил холода. Как это сделать без ошибок, рассказывает издание "Флористикс инфо".

Когда сажают озимый чеснок

Растению нужно достаточно много времени, чтобы хорошо прижиться – примерно 35-45 дней до момента, когда начнутся морозы. Чеснок должен сформировать корневую систему длиной 10-12 см. Но при этом он не должен успеть прорасти. Поэтому медлить с севом не стоит. Оптимальным временем для посадки озимого чеснока является период до середины октября. Потом уже может быть поздно.

Как подготовить участок для высадки озимого чеснока

Чтобы овощ хорошо прижился, необходимо тщательно очистить грядку от остатков растений, росших здесь летом и сорняков. Кстати, важно то, на месте какой культуры вы будете сажать чеснок. Хорошими предшественниками для него станут однолетние овощи с коротким вегетационным периодом: огурцы, перец, баклажаны, тыквы, кабачки. Также он хорошо приживется на месте зерновых культур или ягодных кустов.

А вот на месте корнеплодов не следует делать грядку для озимого чеснока. Так же не стоит сеять это же растение там, в прошлом сезоне рос чеснок или лук.

Обязательно обратите внимание, чтобы участок был хорошо освещен солнцем. Почва для растения лучше подходит некислая супесчаная, но подкормленная перепревшим навозом. Если вы хотите удобрить землю после предыдущей культуры, то вносите удобрения не позднее чем за полторы-две недели до посадки чеснока. К примеру, можно обработать грядку по следующей схеме: перекопайте грунт лопатой, добавляя на каждый квадратный метр по 5-6 кг перегноя, а также по 30 г суперфосфата и по 20 г калийной соли. Напоследок полейте землю раствором медного купороса в соотношении 1 чайная ложка на 10 литров воды. Чтобы удобрения лучше подействовали, накройте грядку пленкой.

Как сажают озимый чеснок

В отличие от ярового чеснока, который размножается только зубками, озимый чеснок размножается и зубками, и клубеньками. Впрочем, из клубенька вы получите урожай за два года, а вот из зубчика овощ разовьется уже в следующем сезоне.

Перед тем как посеять овощ, переберите посевной материал, отобрав только качественный, а затем продезинфицируйте его в течение 2 часов в отваре золы. Чтобы приготовить его, залейте 400 граммов золы 2 литрами золы, вскипятите, подержите на медленном огне 30 минут, охладите и используйте.

Если времени на приготовление зольной щелочи нет, можно разбавить 3 столовые ложки соли в 5 литрах воды и погрузить в раствор чеснок на 2 минуты. А после этого выдержать его в течение минуты в медном купоросе – 1 чайная ложка на 10 литров воды

Подготовленный посевной материал закладывают в борозды глубиной 15-20 см, предварительно насыпав на дно 1,5-3 см крупнозернистого песка. Расстояние между посевами должно быть 12-15 см (или 8-10 для более мелких зубков), а между бороздами – 20-25 см.

Как ухаживают за озимым чесноком

Поскольку чеснок – культура устойчивая, он не нуждается в особом уходе после посадки. Но следует хорошо полить участок и накрыть его мульчей, чтобы грела посевы и удерживала влагу.

Зимой нужно будет позаботиться о том, чтобы растение не вымерзло. Если погода будет снежной, то снег справится с этой задачей сам по себе. В противном случае участок с посевами лучше будет укрыть. Для этого подойдет полиэтиленовая пленка или рубероид.

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