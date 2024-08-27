Когда сажают озимый лук: как получить щедрый урожай

Правильно подобранные сорта озимого лука могут перенести даже самые морозные зимы. Поскольку лук обладает способностью впитывать влагу, он даст качественный урожай даже в случае засушливой весны. Для получения раннего урожая огородники практикуют посадку озимого лука.

Важно выбрать качественный посадочный материал. OBOZ.UA рассказывает, как и когда сажать лук на зиму.

Какой лук можно сажать

Нужно выбрать посадочный материал без запаха гнили, плесени или сырости. Предварительно следует внимательно осмотреть шелуху – она должна быть цельной и гладкой, без следов болезней или вредителей и различных темных пятен на поверхности. Проверьте, чтобы шелуха плотно прилегала к луковице.

На сеянку подойдут луковицы диаметром от 1 до 3 см, а на выборках – 3 см и больше.

Когда именно сажать озимый лук

Озимый лук традиционно начинают сажать с середины октября, а завершить процесс следует к началу ноября, ориентировочно за месяц до наступления стойких холодов.

Грядку нужно выбрать защищенную от ветра и хорошо освещенную, с плодородной почвой.

Правила севооборота

Не стоит забывать о правилах севооборота.

Озимый лук можно сеять после таких культур:

зерновые (кроме овса);

свекла;

горчица;

помидоры;

рапс;

салат;

бобовые.

А вот после других разновидностей лука, чеснока, огурцов, моркови, кукурузы, подсолнечника, фенхеля озимый лук сажать не стоит.

Как сажать лук на зиму

Перед посадкой следует просмотреть посадочный материал и отобрать только прочные качественные луковицы. Опытные овощеводы советуют замочить отобранные луковицы в растворе со стимулятором роста и обработать средствами защиты от вредителей.

Можно перекопать почву с перегноем из расчета 5-6 кг удобрения на квадратный метр.

При внесении минеральных удобрений лучше выбрать содержащие в составе калий, используя 10-15 г на 1 кв.м.

Вместо минеральных удобрений можно внести экофоску при аналогичных расчетах.

Непосредственно в день посадки рекомендуется рассыпать по грядке золу – 10 г на 1 кв.

Борозды лучше делать глубиной до 5 см, а расстояние между ними должно быть не менее 15 см.

Нужно ли мульчировать посадки

Эксперты советуют замульчировать грядку слоем сухих листьев или сосновой хвоей, а при холодной бесснежной зиме лучше покрыть грядки пленкой или агроволокном по мульче.

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