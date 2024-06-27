Когда собирают урожай чеснока: как определить, что пора

Чеснок – это не только вкусная и ароматная приправа, но и очень полезный корнеплод. Его достаточно легко выращивать, но чтобы получить качественный урожай, нужно не только правильно посадить и ухаживать за овощем, но и вовремя его выкопать.

Неправильное время сбора может привести к потере вкусовых свойств и уменьшению времени хранения чеснока. Поэтому сеть магазинов "Урожай" поделилась советами по поводу того, как определить, что урожай уже созрел.

Виды чеснока

Различают два подвида чеснока – стрелкующий и нестрелкующий. Они в свою очередь уже делятся по времени посадки на озимый и яровой.

Озимые сорта созревают, как правило, в конце июля примерно на 2-3 недели раньше, но хуже сохраняются чем яровые. Кроме того, они имеют в 1,5 раза более высокую урожайность и более острый вкус.

Как определить, что чеснок созрел

Одним из главных признаков созревания чеснока является изменение цвета листьев. Если нижние листочки полностью желтые, а средние на четверть или треть изменили цвет, то чеснок можно собирать.

Если у вас нет опыта выращивания чеснока, то вы можете начиная с середины июля выкапывать по несколько корнеплодов и проверять, не пришло ли время собирать урожай.

У созревшего чеснока наружная оболочка уже сухая, но еще крепко удерживает зубки. А если оболочка сочная и высоко поднимается к стеблю, чеснок еще не созрел.

Если же собрать чеснок слишком поздно, его верхние чешуйки потрескаются, а головки распадутся на зубки, из-за чего он станет непригодным для длительного хранения.

Как правильно выкапывать чеснок

За 20 дней до сборки нужно уменьшить полив чеснока, но при этом почву нужно содержать в умеренно влажном состоянии. Также незадолго до выкапывания овощей стоит немного отвернуть землю, чтобы ускорить их созревание.

Достают чеснок из почвы, как правило, с помощью садовых вил, осторожно поддев сбоку. Лучше всего это делать в сухую погоду, однако если длительное время стоит засуха, перед выкапыванием грядки желательно полить.

Выкопанный чеснок раскладывают рядами так, чтобы листья второго ряда прикрывали головки первого. Сушат 2-3 дня с одной стороны, а затем столько же времени с другой. Затем нужно обрезать корни и листья, оставляя пень длиной 4-5 см и сложить чеснок в место для хранения.

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