Когда собирают урожай лука: как правильно хранить

Лук – один из самых популярных овощей, который используется в очень многих блюдах. Он не только придает блюдам неповторимый вкус и аромат, но и обладает многочисленными полезными свойствами, что делает его незаменимым в рационе.

Однако для того, чтобы лук принес максимальную пользу и сохранялся долгое время, важно соблюдать некоторые правила. О них более подробно рассказал Світ Рослин.

Когда выкапывать лук

Лук нужно собирать тогда, когда он полностью созрел. Как правило, с момента посадки овоща до момента его выкапывания проходит около 68-80 дней.

Признаки того, что лук созрел:

Шейка сухая, тонкая и начинает приобретать характерный желтый цвет, если лук репчатый желтый;

Перо лука начинает клониться к земле, ложиться на землю и желтеть;

Кожа корнеплода становится сухой и начинает легко отшелушиваться.

Как правильно собирать лук

Собирать лук нужно в сухую погоду в конце июля или начале августа. За две недели до этого нужно прекратить полив, иначе луковицы могут пустить новые корешки.

Вытаскивать овощ из почвы нужно очень осторожно, с помощью огородных или садовых вил. Так уменьшается риск того, что вы повредите ботву.

Если на луковицах остались куски земли, то убирать их следует руками, чтобы ни в коем случае не повредить овощи, ведь это может привести к их загниванию.

После того, как вы выкопали весь урожай, нужно оставить его на сутки высыхать на солнце, время от времени переворачивая. Затем можно обрезать перо так, чтобы остался кончик около 4 см, а затем обрезать и его, но не под самый край, и перенести лук на неделю в место с хорошей вентиляцией.

Дождливая погода

Если лук еще объективно не созрел, а прогноз погоды предупреждает о периоде дождей, то не стоит оставлять его на грядке, ведь чрезмерная влага может испортить урожай. Лучше выкопайте его раньше, но не обрезайте перо. Пусть корнеплоды полежат в таком состоянии под навесом или на чердаке, чтобы зеленая часть отдала луковицам все питательные вещества и засохла. Этот метод называют дозреванием.

Как правильно хранить лук

Перед тем, как складывать лук на хранение, его нужно отсортировать по размеру. Большие корнеплоды сохраняются хуже, поэтому их следует употребить в пищу первыми. Остальные плоды нужно разложить в сухом помещении так, чтобы они мог проветриваться. Температура там должна составлять от 15 до 20 градусов.

В течение хранения периодически проверяйте лук, переворачивайте его и выбрасывайте тот, который начал гнить.

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