Когда собирают урожай на огороде: правила для основных овощей

Каждый огородник знает, что сбор урожая – это важный и ответственный момент. Он требует не только усердного труда, но и глубоких знаний об особенностях каждой культуры.

От удачного времени и способа сборки урожая зависит не только его качество, но и возможность длительного хранения. О правилах для разных овощей, которые помогут вам сделать все правильно, рассказал Gradina Max.

Томат

Томаты являются одними из самых популярных овощей, выращиваемых на огородах. Правильное время их сбора зависит от сорта и условий выращивания. В целом томаты собирают, когда они достигают характерного для сорта цвета и размера.

Как правило, хочется полакомиться домашними плодами, только они приобретут красный цвет, но стоит подождать, чтобы помидоры набрались сахаристости.

Если вы собираетесь есть томаты свежими, то их можно собирать днем, но если вы планируете их хранить или консервировать, лучше делать это рано утром.

Огурец

Огурцы собирают, когда они достигают оптимального размера, характерного для конкретного сорта. Это позволяет избежать перезревания и потери вкусовых качеств.

Если вы планируете консервировать огурцы или есть их свежими, выбирайте небольшие (диаметр 1,5-2 см) и не перезревшие плоды ярко зеленого цвета. Собирать для соления на зиму следует поздние или среднепоздние сорта. Срывайте ровные и неповрежденные зеленые плоды и делайте это очень осторожно, чтобы не сократить срок хранения.

Картофель

Картофель собирают, когда ботва начинает засыхать и желтеть. Это значит, что клубни достигли максимальной зрелости и размера.

Для выкапывания урожая лучше подойдет сухой солнечный день. Берите лопату или вилы и осторожно извлекайте овощи из земли, чтобы не повредить их, иначе они будут непригодны для длительного хранения.

После сборки нужно просушить их на солнце до двух часов, а затем отсортировать. Все поврежденные при выкапывании плоды следует съесть в ближайшее время, слишком большие – до наступления зимы, пока их вкусовые качества не ухудшились, а средние, хорошо созревшие, с плотной кожицей картофелины можно отправлять в хранилище для длительного хранения.

В то же время слишком мелкие и невредимые клубни нужно оставить на солнце на 3-4 дня, пока они не позеленеют, и в будущем использовать как посевной материал.

Капуста

Собирать капусту следует в сухую и ясную погоду, когда температура днем будет держаться на уровне 2-4 градуса. Отрезайте кочаны острым ножом, оставляя длину черешка около 5-7 см и перед тем, как прятать ее на склад, снимите слой верхних листьев, неплотно прилегающих к головке.

Для длительного хранения лучше выбирать позднеспелые сорта. Тогда, если сделать все правильно, вы сможете наслаждаться ею вплоть до весны.

Корнеплоды

Для длительного хранения выбирают среднепоздние и поздние сорта корнеплодов, поскольку ранние и среднеранние лучше есть свежими. Сбор урожая начинается, когда приближаются первые заморозки. Обычно это происходит в середине октября.

Признаком того, что пришло время собирать свеклу, морковь, репу и сельдерей является то, что листья начинают увядать.

Для сборки урожая выбирайте сухой и солнечный день, чтобы выкопанные овощи могли подсохнуть на воздухе в течение 2-3 часов. Во время этого периодически поворачивайте корнеплоды, чтобы солнце равномерно попадало на них. Затем обрежьте листья острым ножом, оставляя несколько сантиметров черенков и рассортируйте корнеплоды на крупные, мелкие и поврежденные.

У свеклы лучше сохраняются плоды среднего размера, у моркови и сельдерея – большого. Также ни в коем случае не мойте овощи перед длительным хранением.

Лук-репка и чеснок

Чеснок и лук не переносят сборки в сырую погоду, поэтому выбирайте сухой солнечный день для выкапывания. Собирают урожай после того, как листья пожелтеют и полягут на землю. После этого его оставляют для просушки на грядке, однако чеснок нужно спрятать в тень. Если возможны дожди, занесите урожай под навес на 4-5 дней.

После того, как листья луковых полностью увядли, осторожно обрежьте его и корешки. Также внимательно осмотрите донышки головок – если они неплотные, это может являться признаком начала гнили, поэтому их нужно выбросить.

Тыква

Позднеспелые сорта тыквы могут храниться до апреля, если их правильно собрать. Делать это нужно в октябре, до наступления заморозков в сухой день.

Признаком спелости овоща насыщенный цвет, плотная корка, пожелтение листьев и жесткая бурого цвета ножка плода.

Чтобы отделить тыкву от плети, поверните ее против часовой стрелки, пока ножка плода не оторвется. Если это тяжело, отрежьте ее ножом, оставив "хвостик" длиной 3-4 см.

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