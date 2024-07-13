Когда собирают урожай яблок: правила для разных сортов

Яблоки являются одними из самых популярных и любимых фруктов в Украине. Эти сочные плоды не только вкусны, но и очень полезны для здоровья.

Чтобы получить хороший урожай, который будет долго храниться, нужно не только правильно ухаживать за деревом, но и удачно собрать яблоки. О том, как понять, созрели они или нет, рассказали на сайте "Сільське господарство та садівництво".

В мире существует множество сортов яблок, и все они имеют свои особенности, однако их можно условно разделить на три группы. Летние и зимние сорта яблок имеют разные сроки созревания и уборки. Первые – созревают раньше (в августе), имеют более нежную текстуру и часто используются свежими или используются для приготовления соков и других продуктов.

Зимние сорта, напротив, созревают позже и могут сохраняться длительное время, не теряя своих вкусовых качеств и питательных свойств до самой весны. Их собирают с середины сентября до начала октября. Однако если холод пришел слишком быстро, лучше собрать яблоки недозрелыми. Пусть они созреют в помещении, иначе плоды перемерзнут и будут хуже сохраняться.

Также есть осенние сорта. Их собирают с середины августа до начала сентября и хранят в течение 4 месяцев.

Как определить созрели ли яблоки?

Как правило, опытные садоводы могут определить то, пришло ли время собирать урожай, на глаз, но если у вас не хватает опыта, воспользуйтесь проверенными методами.

Нажатие на шкурку

Если вы нажали на яблоко и на нем осталась небольшая вмятина, то оно уже созрело. А если фрукт треснул или никоим образом не отреагировал на давление, то он или уже перезрел или еще не созрел.

Внешний вид

Понять, что яблоки уже можно собирать по яркому цвету, размерам, соответствующим сорту, семенам коричневого цвета и белой или кремовой мякоти.

Вкус

Если яблоки имеют характерный для своего сорта вкус и их легко укусить, то они уже созрели.

Химический эксперимент

Растворите в 1 литре дистиллированной воды 1 г йода и 4 г йодистого калия. Опустите разрезанное пополам яблоко в раствор на 2 минуты и посмотрите на его цвет. Если по краям оно голубое, а внутри желтое, то плод созрел. А если все яблоко синее, то оно еще не созрело.

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