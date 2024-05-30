Когда в Украине празднуют День медика: дата изменилась

Профессия медика требует чрезвычайной преданности, силы и выносливости. Врачи делают неоценимо важное дело, особенно в условиях войны, спасая людей в тылу и передовой. На официальном уровне День медика начали отмечать в 1994 году.

Согласно новому указу Президента №327/2023 дата празднования изменилась. Теперь медиков с профессиональным праздником будем поздравлять 27 июля. OBOZ.UA рассказывает о дате и значении праздника.

Новая дата

С 1994 и по 2023 год медиков поздравляли в третье воскресенье июня. Однако согласно указу Президента от 13 июня 2023 установлена новая дата празднования.

Медики избрали важную миссию, посвятив себя высшей цели – спасению других. Они видят истинное лицо войны и всегда первыми приходят на помощь. Свою обязанность – спасение больных и раненых – медики выполняют со всем профессионализмом и несокрушимостью.

С этим праздником поздравляют всех работников сферы здравоохранения. День медика был основан, чтобы подчеркнуть вклад врачей в обеспечение жизненно важных интересов человека, общества и государства. Медицинские работники стоят на страже сохранения здоровья и спасения человеческих жизней.

Медицинское дело в украинских реалиях – ежедневные вызовы и риски. Врачи спасают жизнь на передовой и в тылу.

Интересные факты о медицине

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