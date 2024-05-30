Когда в Украине празднуют День медика: дата изменилась
Профессия медика требует чрезвычайной преданности, силы и выносливости. Врачи делают неоценимо важное дело, особенно в условиях войны, спасая людей в тылу и передовой. На официальном уровне День медика начали отмечать в 1994 году.
Согласно новому указу Президента №327/2023 дата празднования изменилась. Теперь медиков с профессиональным праздником будем поздравлять 27 июля. OBOZ.UA рассказывает о дате и значении праздника.
Новая дата
С 1994 и по 2023 год медиков поздравляли в третье воскресенье июня. Однако согласно указу Президента от 13 июня 2023 установлена новая дата празднования.
Медики избрали важную миссию, посвятив себя высшей цели – спасению других. Они видят истинное лицо войны и всегда первыми приходят на помощь. Свою обязанность – спасение больных и раненых – медики выполняют со всем профессионализмом и несокрушимостью.
С этим праздником поздравляют всех работников сферы здравоохранения. День медика был основан, чтобы подчеркнуть вклад врачей в обеспечение жизненно важных интересов человека, общества и государства. Медицинские работники стоят на страже сохранения здоровья и спасения человеческих жизней.
Медицинское дело в украинских реалиях – ежедневные вызовы и риски. Врачи спасают жизнь на передовой и в тылу.
Интересные факты о медицине
- Первый тест на беременность появился в Древнем Египте. Врачи уже тогда знали о методах выявления беременности на ранних стадиях и даже пытались определить пол ребенка. В Дании в Лаборатории Карлсберга хранится старый папирус, где подробно описан процесс проведения теста.
- Эффект плацебо иногда срабатывает, даже если пациент осознает, что принимает "ложную" таблетку. В США провели исследование, согласно которому состояние пациентов, страдающих тревожными расстройствами, улучшается даже тогда, когда они знают, что они не принимают настоящее лекарство.
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- Самое распространенное инфекционное заболевание в мире – кариес зубов.
- Кожа – самый большой орган нашего организма, а прикосновение к коже порождает электрический импульс от кожи и до спинного мозга со скоростью 170 м/сек.
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- Служба скорой помощи возникла в больших городах в конце XIX века. Чтобы перевозить тяжелых больных, были созданы специальные экипажи – кареты скорой помощи.
Ранее OBOZ.UA публиковал поздравления для боевых медиков по случаю профессионального праздника.
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