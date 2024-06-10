Красивые и опасные: 6 растений, которые не следует выращивать дома

Ухоженные комнатные растения способны создавать уют как ничто другое – дарить жилищу приятную атмосферу и стильный вид, даже если интерьер сам по себе прост. Но подбирать виды для своего комнатного сада нужно правильно – в соответствии с уровнем своих навыков по уходу и обязательно с учетом ядовитости растений.

Вы можете быть удивлены, но значительная часть зеленых любимцев вдобавок к эффектному виду имеют также опасный химический состав. Ухаживать за такими растениями рекомендуется в перчатках и не давать жевать их домашним животным и детям. OBOZ.UA рассказывает о самых коварных комнатных растениях.

Пуансетия

На рождественские праздники это растение поражает необычайно эффектным цветением, выпуская розетку алых листьев. Любоваться пуансетией в это время можно бесконечно. Но при этом цветок относится к семейству молочайных, практически все представители которого ядовиты. Токсины, содержащиеся в соке пуансетии, могут вызвать онемение слизистых, рвоту, отеки и раздражение кожи. Поэтому держать такую красотку нужно подальше от маленьких детей и животных, а после ухода за ней, даже если вы проводили работы в перчатках, мыть руки. Это правило касается любых комнатных растений из семейства молочайных – все они имеют похожее токсическое действие и с ними лучше проявлять осторожность.

Диффенбахия

От растения не очень сложно добиться большого султана пятнистых листьев, которые будут очень эффектно украшать ваше жилье. Но сок диффенбахии способен вызвать ожоги кожи и слизистых. Если какая-то часть растения попадает в рот, почти сразу это вызывает ощущение боли, что снижает вероятность сильного отравления. Тем не менее, лучше держать цветок подальше в недоступном для детей и животных местах. И не забывайте о мерах безопасности при уходе за растением.

Спатифиллум

Это комнатное растение при соответствующем уходе быстро превращается в роскошный куст блестящих темно-зеленых листьев и время от времени очень красиво цветет. Но наслаждаться красотой спатифиллума лучше с расстояния. При попадании его сока в рот очень быстро развиваются симптомы отравления – отек горла, удушье, расстройство желудка и т.д. К счастью, спатифиллум хорошо переносит выращивание в затененных местах, поэтому ему будет хорошо, скажем, на книжной полке.

Азалия

Растения этого вида ценят за чрезвычайно красивое и длительное цветение. Но вдобавок к пышным цветам она приносит с собой токсин в соке. При попадании в организм он может вызвать не только отравление, но и реакции со стороны нервной системы – головокружение, онемение, нарушение работы сердца и мышц. Поэтому, если у вас в доме подрастает ребенок, которому все интересно или живет активное домашнее животное, от выращивания азалии лучше все же воздержаться.

Английский плющ

В отличие от большинства комнатных растений, этот вьющийся вид не является уроженцем тропиков, поэтому прекрасно приживается даже в холодных и темных помещениях. Английский плющ остается зеленым весь год и способен красиво обвивать листьями разные поверхности. При этом у него есть сок, способный вызвать отравление и кожную реакцию. К счастью, чтобы получить нежелательные симптомы, нужно употребить много сока растения, однако эксперты все же советуют держать его подальше от детей и животных.

Замиокулькас

Долларовое дерево – любимец новичков. Оно нуждается в минимальном уходе, прощает практически любые его ошибки и при этом все равно хорошо растет. Но при этом замиокулькас содержит ядовитый сок, который можно обнаружить в любых его частях. Со стороны пищеварительной системы этот сок вызывает симптомы отравления, такие как тошноту и рвоту, а со стороны дыхательной – реакции в виде кашля, отека слизистых, чихания. Реагировать на сок растения может и кожа. Поэтому выращивать и ухаживать за цветком лучше с осторожностью.

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