Кто и кого на самом деле кормил в СССР: блогер привел факты из прошлого

В своих имперских амбициях Россия в лице своих чиновников любит рассказывать, как кормила во времена СССР остальные республики и какими благами их одаривала, за что якобы до сих пор страдает от ущерба. Но действительно ли это было так?

Разобраться с вопросом решил беларуский блогер Максим Мирович, специализирующийся на изучении быта советских времен. Он проанализировал экономические данные СССР и пришел к интересным выводам.

По данным Мировича, в Союзе от бедности все рядовые граждане страдали одинаково. А огромную часть их доходов при этом отбирало государство, распределяющее их между партийной элитой.

Сколько зарабатывали в СССР

Чтобы понять уровень богатства страны, нужно взглянуть на то, какое доходы производили ее жители и как они распределялись между гражданами. Коммунизм пропагандировал политику "отнять и поделить", по которой все блага забирало бы себе государство, а затем поровну раздавало их людям. По данным ООН союзные республики в 1990 году имели следующий ВВП:

В современной экономической системе годовой ВВП на душу населения, разделенный на 12 месяцев, показывает приблизительную среднюю зарплату в стране. Погрешность не превышает 20%, утверждает Мирович. При этом приведенная им таблица показывает, что белорус в 1990 году должен был иметь зарплату в $1300, что по "официальному советскому курсу доллара" должно составлять 2166 рублей в месяц. Если перечислить эту сумму по фактическому курсу, то получалось еще больше.

При этом средняя зарплата во всех республиках СССР не превышала сумму 140–150 рублей. Остальное отбирало государство и распределяло между госаппаратом. То есть речи о том, что кто-то кого-то "кормил" не шло.

Бюджеты союзных республик

Другой аргумент, который взялся разобрать Мирович, указывает, что РСФСР будто бы всех "кормила", потому что имела самый высокий ВВП. В 1990 г. он составлял 17,5 тыс. долларов на душу населения. В то время как в, например, Таджикистане он составлял 5,5 тыс. долларов на душу населения.

"Однако это тоже неверные рассуждения. ВВП Таджикской СССР на душу населения означает, что средняя зарплата там в 1990-м году должна была быть около $458 в месяц — однако таджики получали в среднем всё те же 140-150 советских рублей. Фактически это означает лишь то, что советская бюрократия точно так же обирала таджиков, как обирала россиян и белорусов, просто имела с них денег несколько меньше", — объясняет блоер.

Куда шли отобранные у граждан деньги

Избыток средств, аккумулируемый из-за такого несправедливого подхода к экономике, по данным Мировича, шел на содержание огромного количества бюрократов, чиновников и других представителей государственной власти.

"Рядом с относительно успешными заводами в стране сотнями и тысячами работало множество убыточных, дотационных и попросту ненужных предприятий, работники которых работали по принципу, описанному у Венчеки Ерофеева в бессмертной поэме "Москва-Петушки" — "Мы им два раза в месяц соцобязательство — они нам раз в месяц зарплату". "Работа" бригады при этом заключалась в том, что рабочие то откапывали, то закапывали в землю один и тот же кабель, получая за это зарплату и беспросветно бухая", — указывает блогер.

Также средства, заработанные гражданами, щедро тратили на различные военные авантюры. К примеру, на вторжение в Афганистан. Также СССР финансировал боевиков и террористов в восточных, латиноамериканских и африканских странах. Их объявляли "борцами за свободу" и посылали им оружие и другую помощь для расшатывания ситуации по всему миру.

"То, как функционировало "перераспределение средств" в СССР, можно хорошо представить на бытовом примере. Представьте подъезд, в котором есть 10 квартир. Из всего подъезда реально работаете только вы и ваш сосед — зарабатывая в месяц по $1500. В подъезде есть управдом по фамилии Швондер, который забирает у вас заработанные деньги, выдавая на руки лишь по $100 в месяц. Остальные $1400 тратятся на поддержку Васи-алкоголика из первой квартиры, такого же алкоголика Пети из третьей, часть денег разворовывается, а $400 тратятся ежемесячно на поддержку и покупку горячительного раззалупившимся буянам-алкашам из соседнего подъезда, что борются за право писять у лифта и воровать лампочки" - описывает такой подход Мирович.

А как насчет продуктов

Если же воспринять слово "кормить" буквально, то здесь тоже можно сделать интересные выводы, утверждает блогер. Для этого он проанализировал, где в СССР производились разные продукты, и где они в результате потреблялись.

Львиная доля производства мяса и молока приходилась на балтийские республики, Беларусь и Украину. До 1917 года здесь работали частные предприятия, производившие качественные колбасы, сыры и другие продукты. "После переворота 1917 года большевики просто отобрали эти предприятия у законных владельцев и начали что-то там делать — так произошло, например, со многими белорусскими пивоварнями, мясокомбинатами и масло-сыр-заводами", - поделился Мирович.

При этом местное население этих и других республик при СССР молока и мяса почти не видело. "Буквально в 100 километрах от Минска мог работать мясокомбинат — а в городе в мясных отделах были пустые полки. Куда уходили все эти продукты — мне неизвестно до сих пор, так как судя по фото — точно такие же пустые полки были и в других частях СССР. Видимо, вся продукция шла на "спецпайки" для номенклатуры", - предполагает блогер.

"Вот и получается, что вся страна работала на советскую номенклатуру — кормя их, обувая и одевая, да ещё и спонсируя их политические авантюры", — подытожил свое небольшое исследование Мирович.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие продукты считались в СССР элитными.

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