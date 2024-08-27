Могли позволить себе только состоятельные люди: какие продукты были элитными в СССР

Несмотря на то, что в СССР пытались сделать всех равными и одинаковыми, можно было легко выделить из толпы более состоятельных людей. Социальное неравенство проявлялось не только в распределении жилья, товаров или автомобилей.

Некоторая еда, которая сегодня считается вполне обычной, в СССР была доступна только избранным. Об этом более подробно читайте в материале OBOZ.UA.

В Советском Союзе дефицит был распространенным явлением, касающимся почти всех сфер жизни, в том числе пищевых продуктов. Однако даже во времена тотального недостатка некоторые люди, имеющие средства, влияние и связи, могли позволить себе премиальные продукты, недоступные большинству.

Твердый сыр

В Советском Союзе сыр был далеко не тем повседневным продуктом, который мы привыкли видеть на наших столах сегодня. Большинство сыров, доступных для обычных граждан, были плавленными и не отличались высоким качеством.

Твердые сорта, такие как пармезан, камамбер или чедер, считались подлинной редкостью и были доступны только чиновникам и влиятельным лицам. На столах обычных людей можно было увидеть разве что "Русский", "Ярославский" или "Голландский" сыр.

Морские деликатесы

Сегодня креветки, мидии и другие морепродукты можно найти в любом супермаркете, но в СССР это была роскошь, доступная только избранным и жителям морских регионов.

Самым распространенным морепродуктом на столах обычных людей была обычная сельдь, а рыбы, такие как окунь, минтай или форель, были настоящим дефицитом. Однако элита могла себе позволить потреблять и креветок, и устриц, и даже морских ежей.

Готовая еда

Замороженные полуфабрикаты, которые только начинали завоевывать популярность на Западе, в СССР были доступны только в узких кругах. Большинство из блюд, попадавших в свободную продажу, были низкого качества и их было практически невозможно есть.

Единственным исключением были картофельные палочки, напоминавшие современный картофель фри. А для советской элиты существовал каталог спецпродуктов, где можно было заказать высококачественные полуфабрикаты по сверхвысокой цене.

Сладости

Хотя в СССР было много шоколада и конфет, их вкусы были довольно простыми. Поэтому дети мечтали о дефицитных батончиках из США и Европы, но такое лакомство было чрезвычайно редким и доступным только для состоятельных семей. Часто советские дети вместо конфет даже топили сахар на ложке, чтобы хоть как-то побаловать себя.

Торты, которые были доступны для большинства, преимущественно состояли из тяжелых бисквитных коржей и жирного крема. В целом, все сладости в Советском Союзе готовились с большим количеством сахара и масла, поэтому они были не только невкусными, но и очень вредными.

Алкоголь

В СССР алкоголь был доступен, но его ассортимент был скудным. В основном это было пиво и водка, которые можно было найти в любом магазине. Иногда на прилавках появлялись коньяк и шампанское, но их качество было очень низким. О таких напитках, как ликеры, текила или виски, большинство советских граждан даже не слышали.

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