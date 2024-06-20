Кто притворяется больным? Непростая головоломка для людей с высоким IQ

Умение различать ложь является признаком высокого интеллекта. И проверить это можно с помощью простой на первый взгляд головоломки.

На картинке, которую публикует OBOZ.UA, вы видите трех человек. У всех них есть проблемы со здоровьем. Но кто-то при этом лжет. Сможете ли вы по косвенным признакам определить, кто на самом деле только притворяется?

Итак, перед нами Лили, которая держится за живот – у нее проблемы с пищеварением. Также мы видим Молли – она на костылях, а значит, повредила ногу. И наконец, Адам, перемотанная рука указывает на его травму.

Присмотритесь ко всем трем. Одна небольшая деталь выдает того из них, кто лжет. Попытайтесь найти ее за 7 секунд и объяснить, чем именно она так подводит хитреца.

Если вы сможете найти эту деталь, это означает, что у вас высокий уровень интеллекта и вы способны придумывать нестандартные решения типовых задач, основываясь на неочевидных нюансах. Ваш таймер уже отмерил 7 секунд, а вы все еще не уверены в своем ответе? Возьмите столько времени, сколько вам нужно. Главное – правильно ответить самостоятельно, а еще лучше – логически обосновать свой ответ.

Готовы назвать правильный вариант? Тогда переходите к пояснению ниже.

Больным на картинке притворяется Адам. На первый взгляд ничто не выдает его лжи. Но обратите внимание на телефон, который он положил в карман брюк. Устройство лежит с той же стороны, что и травмированная рука. А действительно травмированные люди пользуются гаджетами с помощью здоровой руки, а значит, и держат их с соответствующей стороны. Если бы Адам действительно имел проблемы с рукой, его телефон лежал бы в противоположном кармане.

Ранее OBOZ.UA публиковал головоломку, на которой овечка притворяется единорогом – и именно ее нужно найти.

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