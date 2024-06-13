Найдите овечку среди единорогов: только самые внимательные справятся за 8 секунд

Лучший способ сохранить ясность ума на долгие годы – регулярно испытывать мозг интеллектуальными задачами. Это не обязательно должны быть сложные математические упражнения – достаточно не менее полезных экспресс-головоломок на наблюдательность.

В сети набирает популярность интересная задача. Попробуйте как можно быстрее найти овечку среди единорогов.

Головоломки тренируют навыки наблюдательности. Интеллектуальные тренировки улучшают работу префронтальной коры головного мозга, что отвечает в том числе и за когнитивные навыки.

Успешное решение сложных задач способствует выработке дофамина – гормона радости и хорошего настроения.

Эксперты говорят, что наблюдательность – это врожденный талант, который, однако, можно развить регулярными тренировками. Вот почему визуальные тесты на наблюдательность имеют большую пользу.

Самые внимательные и сообразительные могут заметить овечку всего за 8 секунд.

Удалось ли вам это сделать?

Правильный ответ – ниже.

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