Кто улучшит свои отношения в июле: любовный гороскоп

Июль 2024 года обещает быть особым месяцем для всех, кто стремится к изменениям в своей личной жизни. Движение небесных тел повлияет на жизнь многих людей.

Но астрологические транзиты середины лета обещают быть особенно насыщенными для нескольких знаков зодиака. Астрологи считают, что у них есть возможность улучшить свою романтическую жизнь.

Весы

Вы хотите получить новый опыт, но вам стоит начать путешествие, которое поможет вам стать лучшим человеком. В последнее время вы внесли глубокие изменения в свою романтическую жизнь, когда решили перестать соглашаться на меньшее, чем хотите или заслуживаете. Это привело к глубоким размышлениям о собственном исцелении и о тех моделях поведения, через которые вы прошли со своими партнерами. Этот опыт поможет вам создать более здоровые отношения и стать в них действительно счастливыми.

С 26 июля астероид Хирон будет ретроградным в Овне, поднимая на поверхность все темы, над которыми Весам нужно поработать. Этот транзит может быть сложным, но важным для открытия новых возможностей любви.

Стрелец

Вас часто обвиняют в том, что вы слишком часто меняете партнеров. Однако вы делаете это не потому, что не хотите вступать в долговременные отношения, а потому, что хотите быть уверенным в своем выборе. Стрельцам следует исследовать разные связи и возможности, но также важно, чтобы ваши избранники знали о ваших намерениях.

Иногда то, что вы ищете в других, можно найти только в себе. Мир прекрасен и достоин того, чтобы его изучали, но, совершив путешествие внутрь себя, вы можете понять, что хорошие отношения с самим собой – это ключ к хорошим отношениям с другими.

С 20 июля Марс в Близнецах доставит ясность в ваши романтические решения. Этот транзит поможет вам понять себя и справиться с трудностями в отношениях. Может, придется поговорить о прошлом, даже если кажется, что все уже давно понятно. Будьте честны относительно своих желаний и выборов, примите правду и не бойтесь выразить ее.

Водолей

В последнее время у Водолеев многое было на уме, и хотя вы пытались открыться своему партнеру вам казалось, что вы не сможете доказать свое мнение. Вам хочется достичь более глубокого уровня ясности в ваших отношениях, поэтому чем дольше вы ждете, чтобы поговорить о том, что вас беспокоит, тем быстрее ситуация будет ухудшаться. Найдите время для прямого и честного разговора, потому что это единственный способ избавиться от проблем.

2 июля Меркурий перейдет в знак Льва и это поможет Водолиям лучше сосредоточиться на важном и структурировать свои мысли. Если вы спланируете разговор и будете уверены, то сможете контролировать свои эмоции. Гнев или обиды не помогут вашим отношениям.

Козерог

Июль Козерогов будет сосредоточен не только на общении, но и на изменениях в романтической жизни. Вы, возможно, не считаете, что ваши отношения ухудшились, но они превратились в рутину и стали несколько скучными и предсказуемыми. И хотя это неотделимая часть длительных отношений, это не означает, что в них невозможно вернуть любопытство и романтику. Но вы должны помнить, что если вы хотите более глубокую и увлекательную связь, вам нужно работать вместе со своей половинкой. Будьте готовы инвестировать друг в друга время и силы.

Во время Новой Луны в Раке 5 июля Нептун будет ретроградным в Рыбах с Меркурием во Льве, что даст вам возможность поделиться своими глубокими чувствами и желаниями. Это принесет новое начало в вашу романтическую жизнь. Не ждите идеального и благоприятного времени для того, чтобы запланировать свидание или путешествие. Освободите место для любви, дайте своему партнеру понять, насколько он важен для вас.

Рыбы

Вы романтик в душе, но всегда стараетесь быть трезвыми и практичными в отношениях. Однако реалистичный взгляд на любовь не означает, что нужно забыть о романтике и волнении. Говорите откровенно о том, что раньше умалчивалось. Вместо того чтобы волноваться о том, не поставят ли ваши слова под угрозу ваши отношения, воспринимайте это как систему фильтров, которую сможет пройти только тот, кто достоин быть рядом с вами.

Июль 2024 принесет энергетику ретроградного Нептуна в знаке Рыб и поможет вам быть честными со своим партнером, создавая возможности для более глубокой связи. С 25 июля, когда Меркурий перейдет в Деву, разговоры будут касаться только любви. Используйте это как шанс построить личные границы. Говорите откровенно о чувствах, дайте своей половинке понять, что вы от нее ожидаете. В результате вы сможете создать крепкие отношения.

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