Кухонные отходы подарят новую жизнь спатифиллуму: чем подкармливать

Спатифиллум – одно из любимых комнатных растений во всем мире. Он не требует сложного ухода и при этом очень красиво и подолгу цветет. Но иногда он может проявить большое упрямство и перестать продуцировать бутоны.

Конечно, даже без цветов зелень спатифиллума выглядит роскошно. Но и вернуть ему желание распускаться время от времени хочется. Как это правильно сделать с помощью кухонных отходов, изданию Express рассказал эксперт по садоводству Петар Иванов.

"Как и любое другое растение, спатифиллум может выиграть от небольшого стимулирования цветения", – говорит эксперт. По его словам, ингредиенты для удобрения, которым следует подкармливать именно это растение, должны быть богаты калием – именно он стимулирует появление бутонов на растении.

Хорошим выбором Иванов назвал яичную скорлупу. Она вдобавок к калию содержит немало кальция, который легко усваивается субстратом, в котором растет цветок.

Еще один хороший выбор, по мнению эксперта, это кофейная гуща. Она содержит азот и фосфор, способствующие здоровому росту растений. "Однако это займет немного больше времени, потому что в идеале кофейную гущу следует сначала добавлять в компост, чтобы она могла расщепиться, прежде чем вносить ее в почву растения", – пояснил он.

Но лучшим удобрением для спатифиллумов Иванов назвал банановую кожуру. По его словам, этот тип кухонных отходов содержит идеально сбалансированные питательные вещества, необходимые для растения.

Однако все эти натуральные продукты для подкормки следует применять только в период активного роста спатифиллума, который приходится на весну и лето. Вносить такие удобрения нужно раз в месяц. Эффективным может оказаться чередование всех трех продуктов. Так цветок будет получать все необходимые ему питательные вещества. Еще и в умеренной концентрации.

А вот в зимние месяцы спатифиллуму стоит отдохнуть. Он должен набраться сил для следующего сезона цветения.

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