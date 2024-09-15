Кухонный ингредиент поможет убрать пятна от моторного масла в гараже: как это работает

Разлив моторного масла – один из самых сложных типов загрязнений пола в гараже. Густая вязкая жидкость не слишком легко поддается чистке обычными моющими средствами, и в процессе уборки вы с большой вероятностью даже разнесете загрязнение дальше.

Но уборку масла можно значительно упростить с помощью одного недорогого пищевого продукта. Как выяснил OBOZ.UA, речь идет об овсяных хлопьях.

Хлопья хорошо срабатывают благодаря своей гигроскопичности. Клетчатка, которой много в овсе, хорошо впитывает жидкости разных свойств. Все, что вам останется после обработки пятна, это смести их и утилизировать.

Итак, чтобы убрать свежее пятно моторного масла, возьмите пачку овсяных хлопьев и посыпьте ими загрязненный участок так, чтобы покрыть его полностью. Оставьте продукт на 10 минут, чтобы он впитал все разлитое вещество. Обычно этого достаточно, чтобы убрать масло. Но при необходимости процедуру можно повторить.

После этого соберите хлопья веником. Остатки масла будет достаточно просто отчистить с помощью теплой мыльной воды и швабры. Таким же образом можно почистить от масляных пятен асфальт, бетонную плитку и другие типы твердых поверхностей.

Эксперты советуют всегда сразу убирать масляные пятна с поверхностей, особенно бетонных. Ведь это вещество со временем может делать бетон склонным к растрескиванию. Если вы знаете, что в каких-то местах у вас время от времени протекает масло, лучше подстелите там картон. Его легко убрать, если появится пятно.

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