Кварцевание, сон на улице, поездки на дачу: чем запомнились детские сады в СССР

Для многих из нас детские воспоминания связаны со сказками, играми, дружбой и безмятежностью. Однако для тех, кто вырос в Советском Союзе, эти воспоминания имеют особый оттенок.

Детские сады в СССР имели свою специфическую атмосферу, которую невозможно сравнить с современными заведениями для дошкольников. О некоторых странных правилах и нововведениях читайте в материале OBOZ.UA.

Сон на улице

Другой практикой был сон на открытом воздухе, независимо от времени года. С первых лет существования Советского Союза туберкулез стал серьезной угрозой для здоровья населения, поэтому страна приняла радикальные меры по борьбе с ним. Одной из них была закалка детей.

Зимой детей одевали в теплые одеяла и пуховики или покупали специальные спальные мешки, а летом — снабжали легкими одеялами и размещали на кроватках под открытым небом. Однако со временем эти практики стали терять популярность. До 70-х годов детские сады СССР отказались от зимнего сна на улице, хотя тихое время на свежем воздухе летом сохранялось вплоть до 90-х годов.

Кварцевание

Одной из наиболее характерных особенностей детских садов в СССР было кварцевание — регулярное облучение помещений кварцевыми лампами для дезинфекции. Считалось, что так можно уничтожить все вредные бактерии и вирусы, обеспечить здоровье детей и защитить их от рахита.

Для этой процедуры в детских садах отводилась специальная комната. Каждому ребенку выдавались специальные очки и раздевали их до белья. После этого они вставали в круг и 10-15 мин находились под облучением.

Высадка на горшок

Еще одним ярким аспектом советских детских садов была высадка детей на горшок, которая не обеспечивала никакого удобства и приватности. Для младших групп существовали четкие правила, когда и сколько раз в день детям нужно ходить в туалет. Поэтому нередко нянечки сажали всех детей на холодные металлические кастрюли одновременно.

Пятидневка

Появление детских садов с режимом "пятидневки" стало настоящим спасением для многих работающих родителей, которые не могли ежедневно забирать своих детей домой. Такой формат, в котором детские сады брали малышей в неделю, с понедельника по пятницу, был введен в 60-х годах. Однако для самих детей этот режим стал серьезным испытанием, ведь 7 дней без родителей было для дошкольников огромным сроком.

В 90-х годах такая практика почти исчезла, а современные психологи единодушно сходятся во мнении, что "пятидневка" была слишком травматической для маленьких детей.

Поездки на дачу

Особенно запомнились детям коллективные летние поездки на дачу, которые организовывали детские сады в теплое время года. Это были настоящие приключения для малышей, отправлявшихся за город вместе с воспитателями. Они проводили там весь теплый сезон на свежем воздухе, вдали от городской суеты, но как и в случае с "пятидневкой", отсутствие родителей рядом в течение длительного времени оставляло свой след на психике детей.

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