Лайфхаки для уборки: какие 15 вещей можно почистить, если есть всего 10 минут

Иногда нам кажется, что уборка – изнурительный процесс, отнимающий массу времени. На самом деле это справедливо только для случаев, когда вы убираете дома изредка. Если вы умеете использовать короткие промежутки времени для поддержания чистоты, она становится незаметной бытовой привычкой.

Но как выработать в себе эту привычку? Попытайтесь выделить в каждом своем дне хотя бы раз всего 10 минут на наведение порядка. Что можно успеть сделать за этот промежуток времени, подскажет OBOZ.UA.

Наведите порядок в прихожей

Зайдя домой, мы часто бросаем ключи, бумаги из почтового ящика и разные мелочи куда взгляд упадет. Вместе с не всегда аккуратно расставленной обувью это создает незаурядный беспорядок. Но, чтобы обуздать его, вам понадобится не больше 10 минут. Соберите все, что нужно выбросить, разложите мелочи по местам, спрячьте обувь. Все.

Очистите микроволновку

Чтобы до блеска очистить камеру микроволновки, наполните миску, подходящую для использования в ней, стаканом воды и добавьте столовую ложку уксуса или лимонного сока. Далее выставьте прибор на большую мощность и погрейте воду в течение 2-4 минут. Пар с небольшим содержанием кислоты растворит грязь и устранит посторонние запахи. Прежде чем вынимать миску, дайте ей немного остыть. Затем просто протрите микроволновку изнутри влажной тряпкой, и она станет как новая. И все это менее чем за 10 минут.

Помойте плиту

Если мыть плиту регулярно, вам нужно будет не больше 10 минут на полноценный уход за ней. Наполните раковину мыльной водой и уложите туда снятую решетку. Пока она откисает, протрите поверхность губкой с моющим средством, например, смесью равных частей уксуса и воды. Далее смойте остатки, прополосните решетку и поставьте ее обратно.

Очистите унитаз

Да, для глубокой дезинфекции туалета требуется время, но ежедневная уборка требует значительно меньше времени. Нанесите небольшое количество чистящего средства дайте ему 3-5 минут, чтобы подействовать, пройдитесь по стенкам ершиком и смойте. Остается протереть сиденье влажной губкой и готово.

Очистите ящик для посуды

Выньте из ячеек все столовые приборы. Если вкладка, в которой они хранятся, вынимается, достаньте ее, вытряхните, ополосните под струей воды и протрите насухо. Если она стационарная, протрите ее влажной губкой и сотрите все крошки. Поверните ложки, вилки и ножи на место. Да, это настолько просто.

Быстро помойте холодильник

Регулярное протирание полок холодильника позволит убрать все разливы и устранить неприятные запахи. Приготовьте раствор воды и соды. Смочите в этом растворе ткань из микрофибры и протрите полки, дверные отсеки и дверцы. Пищевая сода является естественным дезодорантом, благодаря которому ваш холодильник будет благоухать свежестью и выглядеть чистым.

Займитесь гостиной

Все, что нужно, чтобы придать гостевой зоне дома аккуратный вид, это упорядочить подушки, одеяла и журнальный столик, а также протереть подставку под телевизор и все полки. Вы также можете зажечь аромалампу, чтобы создать в помещении приятную атмосферу.

Наведите порядок в спальне

Даже просто застеленная кровать уже добавляет 100 очков к комфорту. За 10 минут можно успеть убрать разбросанную одежду, разобрать зарядки, книги и другие вещи на тумбочках и столах и даже протереть абажуры и выключатели.

Помойте плинтусы

Уделите как-нибудь плинтусам свое особое внимание. Возьмите влажную тряпку и пройдитесь по всем их поверхностям. Через 10 минут вы будете удивлены, какое преображение произойдет с вашим домом.

Снимите шерсть домашних животных с дивана

Вы можете взять липкий валик для одежды или вооружиться пылесосом со специальной насадкой. Несколько энергичных движений и ваш диван выглядит как новый. И никаких следов шерсти на одежде после того, как вы на нем отдохнете, в придачу.

Наведите порядок в шкафах ванной комнаты

Бутылки, флаконы и тюбики обладают способностью быстро превращать пространство внутри шкафчиков и ящичков в беспорядок. Откройте один из них, достаньте все, протрите полочку от пыли и расставьте предметы по местам. На это уйдет менее 10 минут.

Вытрите пыль на абажурах

Красивые абажуры с хитроумными деталями кажутся настоящим кошмаром, когда доходит до их чистки. Но просто возьмите щеточку для пыли или валик для ворса, если абажур текстильный или бумажный, и уже через несколько минут ваши лампы будут чистыми и станут светить лучше.

Помойте раковину

Независимо от того, на кухне вы или в ванной – на чистку раковины больше 10 минут точно не уйдет. Конечно, если в ней не лежит куча посуды. Нанесите на стенки немного чистящего средства, пройдитесь по ним щеткой или губкой и смойте остатки.

Загляните в запасы

Там, где вы храните продукты или бытовую химию, могут заваляться упаковки с истекающим сроком годности. Пересмотрите их по возможности и выбросьте все, что уже нельзя использовать. Если проводить такую ревизию регулярно, вы начнете использовать все, что покупаете про запас, гораздо экономнее.

Очистите свой почтовый ящик

Сейчас, когда мы больше не пишем друг другу бумажных писем, а коммунальные платежки получаем в электронном виде, мы не так часто заглядываем в свой почтовый ящик. Между тем, в ней может накапливаться немало корреспонденции. Возвращаясь домой, заберите ее, а затем посортируйте на то, что можно выбросить и на бумаги, имеющие определенную ценность.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие вещи на кухне нужно без сожаления выбросить во время следующей же уборки.

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