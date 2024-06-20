Летнее солнцестояние: ритуалы, как привлечь удачу в волшебный день

В четверг, 20 июня этого года происходит одно из главных астрономических событий – день летнего солнцестояния. Это день, когда солнце поднимается над горизонтом на максимальную высоту и световой день длится дольше всего. Во всех культурах он считается магической датой и важным праздником.

Во время солнцестояния считается возможным привлечь в свою жизнь удачу, любовь, богатство, здоровье и другие блага. OBOZ.UA рассказывает, как это делали в Украине и других странах. И что принято делать сейчас.

Как празднуют солнцестояние

Главным символом праздника практически во всех культурах считается костер. Огонь символизирует животворящую силу солнца и света. Он является элементом солярного культа, который и чествует четыре главных события: два солнцестояния – летнее и зимнее, и два равноденствия – весеннее и осеннее.

В самый длинный день года народы мира отмечают какой-то важный праздник. У славян это был праздник Купала. День, когда можно найти цветок папоротника и благодаря ему получить чрезвычайные способности – видеть сокровища в земле, понимать язык животных и т.д. А еще в этот день молодые люди искали себе пару. Считалось, если отношения после этого сложатся, они будут счастливыми и полными любви, а дети, рожденные в этих отношениях – здоровыми.

После прихода христианства Купала в народном сознании срослось с церковным Рождеством Иоанна Крестителя. До сих пор оно носит гибридное название Ивана Купала. Особую силу во время празднования имеет ночь. Спать в это время никому нельзя, а важно веселиться и благодарить природу за дары.

Магические ритуалы в день солнцестояния

Одним из главных ритуалов для наших предков в этот день было изготовление венка. В него вплетали гибкие молодые ветки деревьев, травы и цветы. Они вместе должны дать человеку силу природы, привлечь удачу и любовь.

Девушки гадали на венках – пускали их по воде. Той, чей утонет или застрянет, еще год ходить в девках. Парни же стояли ниже по течению и ловили венки. Чей вытащит, та и должна стать его парой по крайней мере на праздничный день. Влюбленные пары старались оставлять друг другу какие-то знаки, который именно из венков должен ловить парень, чтобы быть рядом со своей любимой.

Еще одним важным ритуалом были прыжки через купальский костер. Считалось, что каждый, кто перепрыгнет, очистится от грехов и оздоровится. Прыгать можно было парами. При этом важно было не разрывать рук. Это должно было обеспечить паре крепкие отношения.

Также считалось, что в купальскую ночь, то есть в ночь солнцестояния, нужно собирать целебные травы. Самый длинный день года должен был дать им особую силу. Их высушивали на отвары и делали из них настойки, которые затем принимали, чтобы вылечиться от недугов.

В современной эзотерике, конечно, тоже возникли свои ритуалы в день солнцестояния. Вот некоторые из них.

Заряжание амулетов солнечным светом. Нужно взять какой-нибудь предмет, который может служить оберегом. Чаще всего это какой-то камень или кристалл. Можно взять и несколько предметов. Их раскладывают на солнце, чтобы они впитали в себя как можно больше солнечной энергии. При этом можно загадать заветное желание. Считается, что такой амулет в течение года будет заряжать своего владельца позитивом, защищать его от беды и помогать в исполнении желания.

Ритуал визуализации желания. В момент заката солнца, когда свет от него становится приятным для глаз, нужно посмотреть на светило и визуализировать себе свое желание. Можно вслух обратиться к солнцу с просьбой подарить то, чего человек хочет. Главное условие: оно должно быть положительным, нести счастье, радость и достаток.

Зажигание свечей. Если вы не можете всю ночь жечь костер, вы можете заменить его свечами. Зажгите одну или несколько, помедитуйте на огонь, подумайте о хорошем и загадайте желание. Можно записать его на листе бумаги и сжечь на пламени свечи. Не забудьте при этом соблюдать правила пожарной безопасности!

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как летнее солнцестояние отмечают разные народы мира.

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