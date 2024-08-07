Лимон на подоконнике: как вырастить и когда надеяться на первый урожай

Мы часто думаем о цитрусовых, как о растениях, произрастающих в далеких тропиках. Но правда состоит в том, что лимон можно легко вырастить у себя на подоконнике, и даже получить от него урожай.

Как это добиться, рассказали эксперты издания floristics.info. В частности, они попытались вырастить деревце сорта "киевский крупноплодный". И вот какие советы дали по результатам.

Какие условия нужны лимону

Лимонное деревце любит яркое освещение. Именно поэтому для него лучше выбирать южный подоконник. Также тропическим фруктам требуется высокая влажность воздуха, а значит не помешает регулярное опрыскивание.

Частота полива зимой для лимона составляет 1-2 раза в неделю. А летом нужно ориентироваться на погоду – в солнечном месте и в жаркую погоду потребность растения в воде существенно растет. Поэтому просто проверяйте землю в горшке на ощупь и поливайте, как только она подсохнет.

Особенности ухода за лимоном

Если вы выращиваете лимонное дерево дома, тщательно следите за состоянием его листьев. Растение уязвимо к щитовкам, поэтому регулярно проверяйте его на появление этих вредителей. Эксперты также советуют периодически проводить деревцу профилактические опрыскивания соответствующими препаратами. Обработку рекомендуется проводить раз в месяц.

Чтобы ваш лимон формировал множество боковых побегов, нужно прищипнуть его верхушку. По мере разрастания дерева следует прищипывать и боковые ветки. Так ваше растение хорошо разветвится.

Пересадку лимона желательно осуществлять способом перевалки из меньшего горшка в больший. Вынимайте дерево вместе с комком грунта, стараясь не нарушить его, чтобы не повредить корням. Обязательно кладите на дно горшка слой дренажа.

Цветение и плодоношение лимона

Если вы хотите добиться от своего лимона плодоношения, ждать придется достаточно долго – примерно 7-9 лет. Растение набирается достаточно сил, когда достигает минимум 80 см в высоту. Когда деревце достигнет метровой высоты, можно будет оставлять на нем 1-2 плода и со временем увеличивать их количество. К тому же любую завязь, которая будет появляться на ней, нужно будет удалять. Домашний лимон будет тратить много сил на ее развитие.

Сезон цветения растения приходится на март-апрель. Тогда лимонное дерево выпускает нежные белые цветы с отличным свежим ароматом. Созревают плоды лимона достаточно долго. Некоторым сортам на это нужно до 9 месяцев. В зимний сезон следует подсвечивать растение фитолампой, чтобы оно получало достаточно света.

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