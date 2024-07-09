Не требует особых условий: как вырастить финик из косточки дома

Финики считают прекрасным полезным лакомством, но задумывались ли вы когда-нибудь о том, чтобы вырастить финиковую пальму из косточки внутри фрукта. Между тем она вполне пригодна для содержания в роли комнатного растения.

Эксперты говорят, что плодов от нее вы вряд ли дождетесь, ведь содержание в помещении не дает нужных для плодоношения условий. Однако украшением дома такая пальма точно станет. OBOZ.UА рассказывает, как прорастить ее из косточки, укоренить и ухаживать.

Как прорастить косточку финика

В первую очередь имейте в виду, что не каждый финик имеет подходящую для проращивания косточку. Всходы может дать только завяленный или засушенный плод. Более глубокая обработка убивает всхожесть косточек финика.

Возьмите сразу несколько семян, чтобы увеличить свои шансы на успех и тщательно очистите их от мякоти. Если оставить хотя бы немного, на ней может развиться плесень и это убьет росток.

Для начала замочите посадочный материал в холодной воде на 2 дня. Но воду периодически меняйте – не допускайте ее застаивания. Когда вы завершите процедуру, еще раз проверьте косточку на наличие остатков мякоти. На этом этапе семена уже готовы к проращиванию.

Но без предварительной обработки косточка финика может прорастать до нескольких месяцев. Чтобы ускорить появление побега, замочите ее на 10 минут в горячей воде – не кипятке. Также можно аккуратно проколоть жесткую оболочку косточки или потереть ее наждаком. Но эти манипуляции совершайте по желанию.

Высадка косточки финика

Финиковые пальмы любят легкий и рыхлый субстрат и не слишком влажную землю. Универсальная почва может быть для растения слишком питательной. Лучше приобретите специальную смесь для пальм. Или смешайте в равных частях перегной, торф, а также опилки или перлит и песок. Самодельную смесь прокалите в духовке, чтобы продезинфицировать.

Полученный субстрат засыпьте в горшок, сделайте в земле небольшое углубление и вставьте туда косточку финикав вертикальном положении. Слегка присыпьте семечко грунтом. Полейте его. Но воды вносите немного.

Горшок с посеянной в него финиковой пальмой храните в теплом и хорошо освещенном месте. Не допускайте, чтобы земля в нем пересыхала, но и следите, чтобы она не была мокрой, лучше подливайте семена чаще, но понемногу.

Если вы посеяли несколько семян финиковой пальмы в один горшок, рассаживать их придет время, когда на каждом ростке сформируется листок. Тогда растения нужно переносить в отдельные горшки. Доставайте их вместе с комом земли и переносите в отдельную емкость с ним – это убережет нежную корневую систему растения от повреждения. Она очень чувствительная и малейший надлом может сильно сказаться на состоянии пальмы.

Как ухаживать за финиковой пальмой

Поскольку это тропическое растение, ему нужна легкая, хорошо дренированная почва, умеренный полив, много света и тепло. Подкармливать финиковую пальму можно, но всего несколько раз в год. Воду под растение вносят еще до того, как субстрат полностью пересохнет. Летом ее можно периодически опрыскивать. Но следите, чтобы после душа на листья не попадал прямой солнечный свет – это приведет к ожогам.

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