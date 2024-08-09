Лишь самые сообразительные разгадают головоломку с бананом за 7 секунд: испытайте себя

Головоломки – отличный вариант быстрой и эффективной мозговой стимуляции. Ученые отмечают, что регулярно выполняя подобные упражнения, вы можете снизить риск возникновения возрастных неврологических заболеваний, в том числе и деменции.

Предлагаем проверить свою смекалку интересным тестом. В сети набирает популярность головоломка о нитях и бананах. Задача состоит в том, чтобы определить, какая нить на правой стороне доски ведет к прикрепленной к банану.

Только люди с высоким IQ могут решить головоломку за семь секунд. Подобные тесты могут рассказать, как вы думаете и видите мир, и помогут развить навыки решения проблем и логического мышления.

Ответ может быть не таким простым, как кажется на первый взгляд. Это связано с тем, что мозг не воспринимает картинку целиком, вместо этого использует ярлыки, пропуская некоторые части, чтобы вы могли как можно быстрее обработать информацию.

В 2011 году исследователи из Университета Глазго обнаружили: если вы видите что-нибудь непонятное, мозг быстро восполнит пробелы в восприятии на основе предыдущего опыта.

"По сути, наш мозг строит невероятно сложную головоломку, используя любые части, к которым он может получить доступ", - пояснил исследователь Фрейзер Смит.

Исследование 2021 показало, что логическое напряжение и предельная нагрузка, возникающие во время игры в головоломки, оказывают положительное влияние на организм. Эти два типа стресса улучшают когнитивные способности, такие как внимание, концентрация и способность решать проблемы, активируя лобную долю мозга.

Головоломки можно использовать для усиления функции префронтальной коры, играющей важную роль в когнитивных способностях, таких как мышление, принятие решений, концентрация и решение проблем.

Правильный ответ

Если вы внимательно взглянете на варианты нитей и проведете линию между бананом и доской, вы заметите, что вторая линия ведет к фрукту.

Ранее OBOZ.UA публиковал непростую олимпийскую головоломку для гениев.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.