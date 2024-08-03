Олимпийская головоломка для гениев: найдите пропущенное число

Математика – это наука, которая учит людей логически и аналитически мыслить. Именно поэтому в каждой стране дети начинают изучать ее с детства.

Однако математические задачи могут быть интересными и полезными и для взрослых. Потому Jagran Josh поделился одной из них.

Найдите пропущенное число.

Эта задача не только проверяет математические знания, но заставляет мыслить нестандартно, используя логику и интуицию. Поэтому с ней могут справиться только самые умные люди, регулярно работающие над улучшением своего интеллекта.

Головоломки – это не просто игрушка. Они являются эффективным средством развития умственных способностей. Они помогают развить навыки критического мышления, что очень полезно в повседневной жизни и профессиональной деятельности, а также улучшают скорость и точность в распознавании закономерностей и логических связей.

Советы

Анализ последовательности

Просмотрите последовательность чисел и попробуйте найти закономерность. Может быть полезным рассмотреть разницу между числами или соотношение между ними.

Испытание гипотез

Попытайтесь сделать несколько предположений и проверить различные гипотезы.

Калькулятор

Чтобы быстро справиться с заданием и сосчитать все свои уравнения, воспользуйтесь калькулятором.

Математика – это не только сухие формулы, но и интересные игры и задачи, которые могут быть увлекательными и полезными. Если вы будете решать их регулярно, заметите, что ваши умственные способности улучшились.

Если вы справились с головоломкой, то пора проверить, правильный ли ответ вы дали. Смотрите решение дальше.

Правильный ответ

Если добавить все числа в кругах одного цвета, то их сумма всегда будет равна 30.

13+17=30;

17+7+6=30;

7+12+11=30;

25+5=30.

То есть 11+5+? = 30. Тоесть, ? =14.

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