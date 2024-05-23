Лишь самые внимательные найдут лишний фрукт за 7 секунд: яркая летняя головоломка

Лето – это период веселья, развлечений и отпусков. Однако ни одно время года не является поводом для того, чтобы позволять отдыхать своему разуму.

Чтобы держать мозг в тонусе и не терять когнитивные навыки, нужно регулярно разгадывать головоломки. Jagran Josh поделился интересной задачей, чтобы вы могли приступить к тренировкам уже сейчас.

Посмотрите на изображение и всего за 7 секунд найдите на нем лишний фрукт.

Эта головоломка может показаться простой, на первый взгляд, но она требует от вас пристального внимания и концентрации. Чтобы найти лишний фрукт вам нужно тщательно проанализировать картинку и сделать логические выводы.

Такие задачи отлично подходят для проверки качественных, количественных навыков и умения их совмещать. Также они тренируют вашу способность сконцентрироваться на деталях и находить нестандартные решения.

Кроме того, онлайн-задачи могут помочь вам снять стресс и расслабиться. Они отвлекают от ежедневных проблем и заставляют людей сосредоточиться на чем-нибудь другом.

А когда вы все же справитесь с головоломкой, то почувствуете большую уверенность в своих силах и умственных способностях, что непременно повысит вашу самооценку.

Подсказка

Один из фруктов на изображении уникален, потому и является лишним.

Попытайтесь поочередно найти пару для каждого плода, чтобы наконец найти тот, у которого нет близнеца.

Ну а теперь предлагаем посмотреть на правильный ответ.

Ранее OBOZ.UA публиковал "сладкую" головоломку на внимательность, картинку, на которой искусно спрятали молоток и необычную головоломку, где нужно правильно сосчитать треугольники.

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