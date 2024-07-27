Лучшие садовые цветы для жаркого лета: выдержат даже аномальную засуху

С каждым годом садоводы все чаще сталкиваются с проблемой засухи и аномальной жары. Поэтому многие культуры находятся в неблагоприятных условиях и приходят в упадок.

Когда температуры поднимаются до рекордных значений и дожди становятся редкостью, важно иметь в своем саду растения, способные выдерживать эти суровые условия. Список лучших из них поделился News & Blog.

К сожалению, не у каждого собственника земельного участка есть возможность часто поливать свои цветы, особенная в условиях отключений света. Тогда на помощь приходят растения, устойчивые к засушливым условиям. Они не только переживут жару, но и будут сохранять свою красоту.

1. Лаванда (Lavandula)

Лаванда – это не только красивое, но и чрезвычайно стойкое к засухе растение. Она известна нежным ароматом, а ее серебристо-зеленые листья и фиолетовые цветы создают эффектный акцент в любом саду. Этот цветок хорошо подходит для каменистых садов и может хорошо себя чувствовать даже в самые жаркие летние дни без дополнительного полива.

2. Седум (Sedum)

Седум или заячья капуста является идеальным выбором для сухих условий. Это суккулентное растение имеет мясистые листья, которые сохраняют влагу, что позволяет ему выживать даже в самые жаркие дни. Седумы бывают разных форм и цветов, придавая декоративности любому саду.

3. Эхинацея (Echinacea)

Эхинацея, или рудбекия пурпурная, известна своими большими, яркими цветами и способностью выживать в условиях высоких температур и низкой влажности. Это растение также является популярным выбором среди любителей лекарственных трав, ведь оно обладает многочисленными целительными свойствами. Кроме того, она привлекает пчел и бабочек, делая ваш сад живым и разноцветным.

4. Гаура (Gaura)

Гаура – это изящное растение с нежными розовыми или белыми цветками, которые могут выдержать даже самые жаркие дни. Она цветет в течение всего лета, добавляя легкости и воздушности вашему саду. Также гаура не требует много воды и легко переносит засуху.

5. Вербена (Verbena)

Вербена - это стойкое растение, которое легко переносит жару, адаптируется под любой тип почвы и требует минимального ухода. Ее яркие цветы придают цвету сад и идеально подходят для создания клумб и бордюров.

6. Юкка (Yucca)

Юка – это экзотическое декоративное растение с толстыми, острыми листьями и поражающими цветочными соцветиями. Она отлично подходит для сухих условий и не требует частого полива.

7. Артемизия (Artemisia)

Артемизия известна своей серебристой текстурой и стойкостью к засухе. своими серебристыми листьями и способностью выживать в условиях засухи. Она добавляет текстуры и цвета сада, а также устойчива к вредителям, болезням и может расти даже на бедных почвах.

8. Гелениум (Helenium)

Гелениум – это яркий цветок, который цветет в конце лета и осенью, добавляя цвета сада в самые жаркие месяцы. Он нуждается в минимальном уходе и хорошо переносит сухие условия.

9. Рудбекия (Rudbeckia)

Рудбекия, или бархатец – это цветок известный своими ярко-желтыми цветами, цветущими все лето и способностью выдерживать жару. Она легко адаптируется к разным условиям и не требует много воды. В общем, рудбекия является отличным выбором для создания клумб и цветочных композиций.

10. Котовник (Nepeta)

Котовник, или кошачья мята, является неприхотливым растением, которое хорошо переносит жару и засуху. Ее ароматные цветы привлекают пчел и бабочек, а также создают в саду невероятную атмосферу.

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