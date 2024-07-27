УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Лучшие садовые цветы для жаркого лета: выдержат даже аномальную засуху

Анна Онищенко
Rest
4 минуты
801
Лучшие садовые цветы для жаркого лета: выдержат даже аномальную засуху

С каждым годом садоводы все чаще сталкиваются с проблемой засухи и аномальной жары. Поэтому многие культуры находятся в неблагоприятных условиях и приходят в упадок.

Когда температуры поднимаются до рекордных значений и дожди становятся редкостью, важно иметь в своем саду растения, способные выдерживать эти суровые условия. Список лучших из них поделился News & Blog.

К сожалению, не у каждого собственника земельного участка есть возможность часто поливать свои цветы, особенная в условиях отключений света. Тогда на помощь приходят растения, устойчивые к засушливым условиям. Они не только переживут жару, но и будут сохранять свою красоту.

1. Лаванда (Lavandula)

Лучшие садовые цветы для жаркого лета: выдержат даже аномальную засуху

Лаванда – это не только красивое, но и чрезвычайно стойкое к засухе растение. Она известна нежным ароматом, а ее серебристо-зеленые листья и фиолетовые цветы создают эффектный акцент в любом саду. Этот цветок хорошо подходит для каменистых садов и может хорошо себя чувствовать даже в самые жаркие летние дни без дополнительного полива.

2. Седум (Sedum)

Лучшие садовые цветы для жаркого лета: выдержат даже аномальную засуху

Седум или заячья капуста является идеальным выбором для сухих условий. Это суккулентное растение имеет мясистые листья, которые сохраняют влагу, что позволяет ему выживать даже в самые жаркие дни. Седумы бывают разных форм и цветов, придавая декоративности любому саду.

3. Эхинацея (Echinacea)

Лучшие садовые цветы для жаркого лета: выдержат даже аномальную засуху

Эхинацея, или рудбекия пурпурная, известна своими большими, яркими цветами и способностью выживать в условиях высоких температур и низкой влажности. Это растение также является популярным выбором среди любителей лекарственных трав, ведь оно обладает многочисленными целительными свойствами. Кроме того, она привлекает пчел и бабочек, делая ваш сад живым и разноцветным.

4. Гаура (Gaura)

Лучшие садовые цветы для жаркого лета: выдержат даже аномальную засуху

Гаура – это изящное растение с нежными розовыми или белыми цветками, которые могут выдержать даже самые жаркие дни. Она цветет в течение всего лета, добавляя легкости и воздушности вашему саду. Также гаура не требует много воды и легко переносит засуху.

5. Вербена (Verbena)

Лучшие садовые цветы для жаркого лета: выдержат даже аномальную засуху

Вербена - это стойкое растение, которое легко переносит жару, адаптируется под любой тип почвы и требует минимального ухода. Ее яркие цветы придают цвету сад и идеально подходят для создания клумб и бордюров.

6. Юкка (Yucca)

Лучшие садовые цветы для жаркого лета: выдержат даже аномальную засуху

Юка – это экзотическое декоративное растение с толстыми, острыми листьями и поражающими цветочными соцветиями. Она отлично подходит для сухих условий и не требует частого полива.

7. Артемизия (Artemisia)

Лучшие садовые цветы для жаркого лета: выдержат даже аномальную засуху

Артемизия известна своей серебристой текстурой и стойкостью к засухе. своими серебристыми листьями и способностью выживать в условиях засухи. Она добавляет текстуры и цвета сада, а также устойчива к вредителям, болезням и может расти даже на бедных почвах.

8. Гелениум (Helenium)

Лучшие садовые цветы для жаркого лета: выдержат даже аномальную засуху

Гелениум – это яркий цветок, который цветет в конце лета и осенью, добавляя цвета сада в самые жаркие месяцы. Он нуждается в минимальном уходе и хорошо переносит сухие условия.

9. Рудбекия (Rudbeckia)

Лучшие садовые цветы для жаркого лета: выдержат даже аномальную засуху

Рудбекия, или бархатец – это цветок известный своими ярко-желтыми цветами, цветущими все лето и способностью выдерживать жару. Она легко адаптируется к разным условиям и не требует много воды. В общем, рудбекия является отличным выбором для создания клумб и цветочных композиций.

10. Котовник (Nepeta)

Лучшие садовые цветы для жаркого лета: выдержат даже аномальную засуху

Котовник, или кошачья мята, является неприхотливым растением, которое хорошо переносит жару и засуху. Ее ароматные цветы привлекают пчел и бабочек, а также создают в саду невероятную атмосферу.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что еще можно посадить в огороде, чтобы получить урожай в этом году.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.