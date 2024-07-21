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Времени остается мало: что все еще можно посадить на огороде до конца июля

Анна Онищенко
Rest
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Времени остается мало: что все еще можно посадить на огороде до конца июля

Более половины лета уже позади, а значит, сезон активных огородных работ уже позади. Однако это не значит, что ваши грядки будут пустыми вплоть до весны.

Посадка растений в конце июля и начале августа имеет свои особенности. О том, какие культуры можно сажать и как получить самый лучший результат, рассказал ТСН.

Салат

Во второй половине лета можно высаживать самые разные салатные культуры, такие как салат, латук, крессалат и руккола. Хотя это довольно холодостойкие растения и их семена всходят уже при 6-8 градусах, а всходы легко переносят последние заморозки. Их можно сеять в течение всего лета каждые 2 недели, чтобы иметь зелень постоянно.

Выбирайте летние и осенние сорта салатов, ведь они лучше переносят жару. Также помните о регулярной поливке. Недостаток влаги может сделать салат горьким.

Шпинат

Шпинат – одна из лучших культур для поздней посадки. Как правило, до июля ее сеют, чтобы получать зрелые листья, а до середины августа, чтобы иметь молодой урожай. В таком случае для посевов выбирают сорта, устойчивые к стеблеванию.

Времени остается мало: что все еще можно посадить на огороде до конца июля

Укроп

Укроп можно высаживать на грядки вплоть до самой осени каждые пару недель. Он быстро растет на хорошо разрыхленных плодных почвах с хорошим освещением. В таких условиях вы увидите первые побеги уже через 13-18 дней после посева. Однако в жару нужно обеспечивать регулярный полив, ведь недостаток влаги приведет к тому, что листья укропа станут мелкими и грубыми.

Свекла

Свеклу можно высаживать трижды за сезон. Весной, чтобы получить урожай для летнего потребления, а в начале лета – для получения больших плодов для длительного хранения. В июле же сажайте культуру, чтобы иметь молодые корнеплоды осенью. Чтобы ускорить рост свеклы, ее следует сажать на узких грядках и выращивать через рассаду.

Фасоль

В начале июля можно посеять кустовую фасоль раннеспелых сортов. Даже если погода помешает получить хороший урожай бобовые – прекрасный сидерат и подготовят почву для следующего сезона.

Капуста

Если правильно подобрать сорт капусты и хорошо за ней ухаживать, можно получить урожай даже при июльском посеве. Выбирайте ранние сорта, срок созревания которых составляет не более 45-55 дней. Восточные культуры, такие как пекинская и китайская капуста также хорошо подходят для посадки. Они имеют относительно короткий период вегетации и позволяют получить два урожая за один сезон.

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