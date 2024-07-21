Времени остается мало: что все еще можно посадить на огороде до конца июля

Более половины лета уже позади, а значит, сезон активных огородных работ уже позади. Однако это не значит, что ваши грядки будут пустыми вплоть до весны.

Посадка растений в конце июля и начале августа имеет свои особенности. О том, какие культуры можно сажать и как получить самый лучший результат, рассказал ТСН.

Салат

Во второй половине лета можно высаживать самые разные салатные культуры, такие как салат, латук, крессалат и руккола. Хотя это довольно холодостойкие растения и их семена всходят уже при 6-8 градусах, а всходы легко переносят последние заморозки. Их можно сеять в течение всего лета каждые 2 недели, чтобы иметь зелень постоянно.

Выбирайте летние и осенние сорта салатов, ведь они лучше переносят жару. Также помните о регулярной поливке. Недостаток влаги может сделать салат горьким.

Шпинат

Шпинат – одна из лучших культур для поздней посадки. Как правило, до июля ее сеют, чтобы получать зрелые листья, а до середины августа, чтобы иметь молодой урожай. В таком случае для посевов выбирают сорта, устойчивые к стеблеванию.

Укроп

Укроп можно высаживать на грядки вплоть до самой осени каждые пару недель. Он быстро растет на хорошо разрыхленных плодных почвах с хорошим освещением. В таких условиях вы увидите первые побеги уже через 13-18 дней после посева. Однако в жару нужно обеспечивать регулярный полив, ведь недостаток влаги приведет к тому, что листья укропа станут мелкими и грубыми.

Свекла

Свеклу можно высаживать трижды за сезон. Весной, чтобы получить урожай для летнего потребления, а в начале лета – для получения больших плодов для длительного хранения. В июле же сажайте культуру, чтобы иметь молодые корнеплоды осенью. Чтобы ускорить рост свеклы, ее следует сажать на узких грядках и выращивать через рассаду.

Фасоль

В начале июля можно посеять кустовую фасоль раннеспелых сортов. Даже если погода помешает получить хороший урожай бобовые – прекрасный сидерат и подготовят почву для следующего сезона.

Капуста

Если правильно подобрать сорт капусты и хорошо за ней ухаживать, можно получить урожай даже при июльском посеве. Выбирайте ранние сорта, срок созревания которых составляет не более 45-55 дней. Восточные культуры, такие как пекинская и китайская капуста также хорошо подходят для посадки. Они имеют относительно короткий период вегетации и позволяют получить два урожая за один сезон.

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