Лунный посевной календарь на июль 2024: что и когда можно будет успешно посадить
Каждый садовод знает, что успех в выращивании растений в значительной степени зависит от правильного выбора времени для посева и посадки. Однако некоторые учитывают не только погодные условия и особенности культур, но и лунную фазу.
Одним из самых старых и популярных методов определения оптимальных дней для садовых работ является лунный посевной календарь. Чтобы качественно спланировать свой июль, читайте дальше материал OBOZ.UA.
С давних пор люди замечали, что фазы Луны оказывают влияние на все живые организмы. В конце концов, они пришли к выводу, что Новолунее – это самое плохое время для садовых работ. А растущая Луна словно тянет за собой вверх растения, поэтому это лучший период для того, чтобы сажать, пересаживать, прививать и т.д.
Во время спадающей Луны можно работать с корнеплодами, бобовыми и луковичными культурами. А в период Полнолуния, стоит бороться с вредителями, собирать семена, прореживать всходы и т.п., но не сажать и не пересаживать растения.
6-13 июля
В период с 6 по 13 июля следует сеять, сажать и пересаживать:
- Ягодные кусты;
- Плодовые деревья;
- Томаты;
- Физалис;
- Перец;
- Баклажаны;
- Огурцы;
- Тыкву;
- Кабачки;
- Патиссоны;
- Капусту;
- Арбуз;
- Дыню.
1,2 и 21-28 июля
1,2 июля и в период с 21 по 28 число следует сажать:
- Корнеплоды (свекла, морковь, картофель и т.п.);
- Зелень (укроп, лук, шпинат и т.п.);
- Луковые культуры (чеснок, лук);
- Бобовые (горох, фасоль и т.п.).
10-20 июля
Благоприятное время, чтобы сажать, ухаживать и т.д. за однолетними, многолетними и комнатными цветами.
24-28 июля
Благоприятное время для работы с клубнями и луковицами.
6 и 21 июля
Неблагоприятные дни для посева семян, посадки и пересадки рассады.
Ранее OBOZ.UA публиковал календарь стрижек на июнь, чтобы вы знали, какие дни будут благоприятными для смены прически.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.