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Лунный посевной календарь на июль 2024: что и когда можно будет успешно посадить

Анна Онищенко
Rest
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Лунный посевной календарь на июль 2024: что и когда можно будет успешно посадить

Каждый садовод знает, что успех в выращивании растений в значительной степени зависит от правильного выбора времени для посева и посадки. Однако некоторые учитывают не только погодные условия и особенности культур, но и лунную фазу.

Одним из самых старых и популярных методов определения оптимальных дней для садовых работ является лунный посевной календарь. Чтобы качественно спланировать свой июль, читайте дальше материал OBOZ.UA.

С давних пор люди замечали, что фазы Луны оказывают влияние на все живые организмы. В конце концов, они пришли к выводу, что Новолунее – это самое плохое время для садовых работ. А растущая Луна словно тянет за собой вверх растения, поэтому это лучший период для того, чтобы сажать, пересаживать, прививать и т.д.

Лунный посевной календарь на июль 2024: что и когда можно будет успешно посадить

Во время спадающей Луны можно работать с корнеплодами, бобовыми и луковичными культурами. А в период Полнолуния, стоит бороться с вредителями, собирать семена, прореживать всходы и т.п., но не сажать и не пересаживать растения.

6-13 июля

В период с 6 по 13 июля следует сеять, сажать и пересаживать:

  • Ягодные кусты;
  • Плодовые деревья;
  • Томаты;
  • Физалис;
  • Перец;
  • Баклажаны;
  • Огурцы;
  • Тыкву;
  • Кабачки;
  • Патиссоны;
  • Капусту;
  • Арбуз;
  • Дыню.
Лунный посевной календарь на июль 2024: что и когда можно будет успешно посадить

1,2 и 21-28 июля

1,2 июля и в период с 21 по 28 число следует сажать:

  • Корнеплоды (свекла, морковь, картофель и т.п.);
  • Зелень (укроп, лук, шпинат и т.п.);
  • Луковые культуры (чеснок, лук);
  • Бобовые (горох, фасоль и т.п.).
Лунный посевной календарь на июль 2024: что и когда можно будет успешно посадить

10-20 июля

Благоприятное время, чтобы сажать, ухаживать и т.д. за однолетними, многолетними и комнатными цветами.

24-28 июля

Благоприятное время для работы с клубнями и луковицами.

6 и 21 июля

Неблагоприятные дни для посева семян, посадки и пересадки рассады.

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