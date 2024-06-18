Любовь, деньги и приключения: вторая половина июня станет успешной для трех знаков. Гороскоп

Приближается время летнего солнцестояния – это особый момент в астрологии. Особенно сильно ощутят положительное влияние этого события три знака зодиака.

Во второй половине июня вселенная подарит им внезапный успех, неожиданные доходы и страстную любовь. Астрологи говорят, что влияние Юпитера, Солнца, Меркурия и Венеры в этот период будет способствовать новым начинаниям и перспективным решениям.

Лев

Вы сосредоточитесь на своей духовности и начнете задумываться о личных отношениях. Приносят ли они вам пользу или просто истощают и лишают сил? Решение прекратить некоторые отношения повлияет на вашу дальнейшую судьбу, говорят астрологи.

Однако в итоге люди, рожденные под этим знаком зодиака, ощутят облегчение и огромное счастье. Энергия второй половины июня принесет акцент на социальной жизни и общественном участии, что приведет к новым интересным знакомствам.

Дева

Первая половина года может быть для вас весьма сложной. Вы словно стремились постоянно подниматься вверх, но на самом деле просто стояли на месте. Вторая половина июня должна принести облегчение.

Вы наконец-то сможете достичь важной цели. 17 июня Венера и Меркурий вошли в знак Рака, что повлияет на вашу сферу социальной деятельности. Полнолуние в Козероге придаст вам сил и уверенности в новых проектах.

Стрелец

Перед вами откроются новые возможности. Начало этого месяца, возможно, было сложным, особенно на работе, однако после летнего солнцестояния можно рассчитывать, что колесо удачи будет крутиться вам на пользу.

После 20 июня вам действительно откроются новые уникальные возможности. Однако не стоит возвращаться к старым шаблонам, которые могут блокировать подарки судьбы. Звезды советуют быть открытыми для нового и благодарными за то, что у вас уже есть.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие препятствия в июне ждут каждый знак зодиака.

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