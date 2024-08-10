Люди просто выживали: почему в СССР были массовыми бытовые кражи

Многие вспоминают СССР с ностальгией, воспевая стабильность, уверенность в завтрашнем дне и социальное равенство. Однако даже они не могут не согласиться с тем, что там также была бедность и дефицит.

Именно эти факторы привели к тому, что в союзе были широко распространены бытовые кражи, которые к тому же считались чем-то нормальным. Об этом явлении рассказал белорусский блоггер и исследователь СССР Максим Мирович.

Многие считают, что СССР был страной исключительно честных и порядочных людей, никогда не бравших чужого. Действительно, возможно, грабители не часто врывались в чужие дома, чтобы наживиться, но это только потому, что у обычных советских людей было почти ничего воровать. Кроме того, тогда в СМИ редко появлялась информация о преступлениях, поэтому создавалось впечатление, что в союзе криминала было мало.

Однако мелкие бытовые кражи в СССР были везде и повсюду. Это явление было настолько распространено, что даже не считалось чем-то позорным среди общества.

Воровство в общепите

Воровать в советском общепите было проще всего, ведь злоумышленников почти невозможно было поймать с поличным. Сметану разводили кефиром, чтобы увеличить количество продукта и забрать себе его часть, а кефир – молоком.

Молоко также воровали, списывая украденное как "испорченное". Супы варились с комбижиром, а кусочек мяса клали только при выдаче.

Воровство в продуктовых магазинах

В магазинах и на рынках продавцы также списывали все возможные продукты, забирая их себе. Также некоторые из них, как правило более качественные, продавали "из-под прилавка" только для "своих", дороже отпускной цены, а разницу клали в карман.

На рынках также воровали, а именно обвешивали покупателей, используя магниты и скрытые гирьки при взвешивании.

Мошенничество в промтоварных магазинах

От сферы к сфере схемы мошенничества кардинально не отличались. В промышленных магазинах дефицитные и качественные товары также продавались "из-под прилавка" за повышенную стоимость.

Воровство на заводах и стройках

Люди тащили с работы все, что плохо лежало или было легко доступно. К примеру, комплекты инструментов, стекло, цемент и даже кирпич. Все это часто можно было в большом количестве увидеть в гаражах или на балконах работников строек и заводов.

Водители с автобаз, трактористы, таксисты

Кто к чему имел доступ, тот это и воровал. Водители, например, таскали бензин, солярку, запчасти и кузовную краску. Таксисты также не учитывали счетчик за поездки и брали значительно большую цену, а в позднесоветские годы они часто были еще и замешаны в мелком криминале, помогая проституткам и нелегальным продавцам спиртного.

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