Магнит для бабочек: как вырастить дома буддлею

Бабочки – наши любимые насекомые-опылители, ведь кроме пользы они доставляют также немало эстетического удовольствия. Чтобы привлечь их в свой сад, советуют выращивать в нем некоторые специальные растения, такие как буддлея.

Этот кустарник может расти отдельно, а может выполнять роль живой изгороди. Как вырастить буддлею на своем участке, рассказывает OBOZ.UA.

Буддлея относится к семейству губоцветных. Различные ее виды происходят из Азии, Африки и Америки. На сегодняшний день известно около 100 сортов и в природе до сих пор открывают новые. Первые известные в Европе виды имели сиреневый цвет и сладкий аромат, за что растение получило название "летняя сирень". Самой популярной для выращивания в садах является буддлея Давида. Это растение очень привлекательно для разных насекомых-опылителей, именно поэтому оно получило еще одно народное название – бабочковый куст.

Как выбрать место

Буддлее нужно много солнечного света, поэтому под ее высадку лучше выбирать место на солнце. Полутень тоже подойдет, но цветение будет несколько менее обильным. При этом желательно, чтобы участок был защищен от ветров. При необходимости можно установить для растения опору.

Почва растению подходит практически любая. Но лучшим будет слабокислая и хорошо дренированная. Если ваш участок расположен на тяжелых грунтах, просто смешайте землю с песком и компостом – этого будет достаточно.

Для отдельного куста выделите около 1 квадратного метра площади. Если планируете живую изгородь, размещайте растения на расстоянии 50-60 см друг от друга.

Как вырастить буддлею из семян

Семена растения требуют достаточно значительного времени на прорастание, поэтому высевать их следует еще в январе-феврале. Тогда до времени, когда прекратятся ночные заморозки, вы получите достаточно взрослый и способный укорениться в открытом грунте росток.

Для проращивания семена (а они достаточно мелкие) насыпают в неглубокие сосуды с почвосмесью для рассады. Присыпать их землей не нужно. Полив семян лучше всего производить с помощью пульверизатора. Такое внесение воды будет наиболее аккуратным. При температуре 20-25 градусов первые всходы появятся за 7-10 дней. С этого момента важно обеспечить растению достаточное освещение.

Когда на растении разовьется 3-4 настоящих листа, буддлею пикируют и рассаживают в отдельные горшки диаметром 12-14 см. Она будет расти быстро, поэтому нуждается в пространстве.

Переносить на участок молодое растение следует во второй половине мая. И первые несколько недель тщательно следить, чтобы земля под ним не пересыхала. В таких условиях буддлея может зацвести уже в первый год. Если это вам не принципиально, то вы можете посеять семена сразу в открытый грунт после последних весенних заморозков. В таком случае проследите, чтобы возле нее не начали прорастать сорняки – они могут заглушить растение.

Как ухаживать за буддлеей

Буддлея славится своей неприхотливостью, поэтому для того чтобы прижиться, ей нужен разве что периодический полив, который убережет куст от пересыхания. Но в конце зимы растения второго года выращивания следует обрезать на уровне 30 см от земли. Это стимулирует их рост и обеспечит более пышное цветение.

Когда растение начнет распускаться, не забывайте снимать увядшие цветы. Так у буддлеи будет больше сил на формирование новых бутонов. Полив применяйте умеренно. Почва, на которой растет куст, не должна заболачиваться. На зиму землю вокруг него лучше мульчировать.

Для подкормки буддлеи лучше выбирать удобрение для роз. Оно содержит достаточно калия, способствующего цветению растения. Также подойдет монофосфат калия. Выбранное средство достаточно внести один раз в год – весной.

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