Макияж Моники Беллуччи из 90-х заполонил сеть: как повторить образ

Томная сирена – это не образ, это состояние души. И его можно воспроизвести в макияже, фанаткой которого еще с девяностых является итальянская актриса Моника Беллуччи.

Ее всегда хвалили за тяготение к натуральной красоте, умело подчеркнутой с помощью косметики. Главными фишками звезды всегда были загорелая кожа и губы сочного ягодного оттенка. Чтобы повторить макияж звезды, который она делала в расцвете своей славы в девяностые, нужно создать коричневые smoky eyes в сочетании с мягкими губами и атласной кожей.

Суть тренда

Снявшись в таких культовых фильмах, как "Матрица" и "Малена", Моника Беллуччи стала живым воплощением итальянской красоты. Неудивительно, что современные инфлюэнсеры пытаются воспроизвести ее утонченную и изысканную элегантность итальянской сирены.

После целого лета минималистских трендов в сфере красоты такой образ – это одновременно глоток свежего воздуха и ностальгический уклон в гламур 90-х. Уверенная и соблазнительная итальянская сирена знает себе цену и не боится брать все в свои руки. Она живет la dolce vita по-своему. Иногда она – гламурная злодейка, за которую мі тайком переживаем. Ее макияж – отражение этого, роскошно бархатистый и немного опьяняющий.

Как сделать макияж итальянской сирены

Главный нюанс такого образа – это хорошо затонированная бархатная кожа с матовым финишем. И не забудьте о бронзере и едва заметном румяном цвете тауп с розовым подтоном. Их нужно наносить на выступающие части щек, чтобы приподнять лицо.

Конечно, центр тяжести в таком макияже это дымчатый взгляд. Глаза нужно приподнять и вытянуть, чтобы придать им драматизм и объем. Летиция Карневали, визажистка, работающая с Беллуччи уже 20 лет, рассказала о макияже глаз звезды так: "Я всегда использую коричневый карандаш, чтобы создать глубокие, волшебные глаза, увенчанные тенями, иногда имеющими цвет шампанского, иногда темно-золотистый". Затем она наносит подводку на внутреннюю линию и вокруг линии роста ресниц. Для большей драматичности вы всегда можете немного растушевывать подводку.

Что касается губ, ничто не работает на образ итальянской сирены лучше, чем нюдовая розовая помада. Добавьте сверху капельку бальзама для влажного сияния. А напоследок маленькая хитрость от Карневали – нанесите на ватную палочку совсем чуть-чуть консилера и обведите им губы, чтобы придать им большую четкость.

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