Математическая загадка для гениев: проверьте свой уровень IQ
Казалось бы, что может быть проще обычной арифметики. Эта головоломка доказывает, что это не совсем так.
Перед собой, на картинке, которую публикует OBOZ.UA, вы видите несколько уравнений, где вместо чисел – фрукты. Ваша задача – решить все примеры и, воспользовавшись ответами, узнать решение последнего из них, результат которого неизвестен. В идеале нужно справиться за 17 секунд.
Такие математические головоломки не только помогают вспомнить курс арифметики, который мы все проходили в начальных классах школы. С их помощью вы также улучшите концентрацию и внимание, разовьете навыки решения проблем, прокачаете память и когнитивные функции. И при этом испытаете свой IQ, ведь, чтобы справиться с такой задачей, нужно иметь достаточно высокий коэффициент интеллекта. И все это в форме веселой и увлекательной тренировки.
Так что поставьте таймер и беритесь за расчеты. Если время вышло раньше, чем вы справились, не страшно. Это всего лишь означает, что вы подзабыли арифметику и прямо сейчас восстанавливаете эти важные знания. Поэтому не сдавайтесь и доведите начатое до конца самостоятельно. А затем проверьте себя с помощью пояснения ниже.
Итак, переходим к расчетам. Вот как нужно решать эти уравнения.
В первом примере сумма трех клубник равна 30. В математической записи это уравнение будет выглядеть так:
Х+Х+Х+=30
Или так:
3X = 30
Итак, чтобы найти Х, нам нужно будет разделить 30 на 3. Таким образом, "стоимость" одной клубники – это 10.
Удивительный фрукт из следующего примера – кремовое яблоко. Сумма двух таких яблок и одной клубники равна 20. Примем ценность этого плода по Y и запишем этот пример так:
Y+Y+X=20
Другая запись этого же уравнения это:
2Y+X= 20
Поскольку мы знаем, что Х – это 10, то можем сделать вывод, что 2Y высчитывается вычитанием десяти из суммы:
2Y = 20-10
Выходит, что 2Y – это 10. Разделив это число на два мы найдем стоимость Y и выйдет 5.
В третьем уравнении у нас есть 2 апельсина и кремовое яблоко, общая сумма которых составляет 13. Стоимость апельсина обозначим, как Z и составим уравнение:
Z+Z+Y=13
Запишем его также иначе:
2Z+5=13
Здесь логика вычисления аналогична. 2Z – это разница итоговой суммы и Y. Вычислить ее можно так:
2Z=13-5
Итак, 2Z равно 8, разделим это число на 2 и получим значение Z. Оно составляет 4. Именно столько "стоит" в этой задаче апельсин.
Теперь мы имеем все слагаемые, чтобы подставить их в последнее уравнение. Оно будет выглядеть так:
4+10+5 = ?
Простым добавлением мы получим число 19. Это и есть правильный ответ на головоломку.
Ранее OBOZ.UA публиковал схожую головоломку, но с большими числами и на спортивную тематику. Проверьте, хорошо ли вы усвоили метод их решения.
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