Справятся только гении: хитрая математическая головоломка

Головоломки – не только интересный, но и полезный способ провести время. Интеллектуальные задачи проверяют критическое мышление и навыки решения проблем. Головоломки имеют потенциал для повышения интеллекта и улучшения концентрации.

Предлагаем испытать себя интересной математической задачей. Попытайтесь решить уравнение на изображении.

Среди всех видов головоломок именно математические лучше стимулируют ум, концентрацию и внимательность.

Регулярные интеллектуальные вызовы помогают улучшить навыки решения проблем, а также обеспечивает здоровую тренировку для мозга. Доказано, что умственные тренировки могут в долгосрочной перспективе снизить риск возникновения деменции и других возрастных неврологических заболеваний.

Итак, попробуйте решить математическую головоломку, найдя значение последнего примера. Самые внимательные смогут сделать это через 11 секунд.

Эта головоломка проверит навыки аналитического и логического мышления.

Решение

На рисунке мы видим, что:

Три футбольных мяча = 45

То есть, футбольный мяч = 15

Баскетбольный мяч + 2 футбольных мяча = 61

Баскетбольный мяч = 61 – 30

Баскетбольный мяч = 31

Третье уравнение показывает, что 2 накладки для ног + футбольный мяч = 237

2 накладки для ног = 237 – 15 = 111.

Теперь последнее уравнение:

Баскетбольный мяч + накладка для ног + футбольный мяч = 31 + 111 + 15 = 157

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