Справятся только гении: хитрая математическая головоломка
Головоломки – не только интересный, но и полезный способ провести время. Интеллектуальные задачи проверяют критическое мышление и навыки решения проблем. Головоломки имеют потенциал для повышения интеллекта и улучшения концентрации.
Предлагаем испытать себя интересной математической задачей. Попытайтесь решить уравнение на изображении.
Среди всех видов головоломок именно математические лучше стимулируют ум, концентрацию и внимательность.
Регулярные интеллектуальные вызовы помогают улучшить навыки решения проблем, а также обеспечивает здоровую тренировку для мозга. Доказано, что умственные тренировки могут в долгосрочной перспективе снизить риск возникновения деменции и других возрастных неврологических заболеваний.
Итак, попробуйте решить математическую головоломку, найдя значение последнего примера. Самые внимательные смогут сделать это через 11 секунд.
Эта головоломка проверит навыки аналитического и логического мышления.
Решение
На рисунке мы видим, что:
Три футбольных мяча = 45
То есть, футбольный мяч = 15
Баскетбольный мяч + 2 футбольных мяча = 61
Баскетбольный мяч = 61 – 30
Баскетбольный мяч = 31
Третье уравнение показывает, что 2 накладки для ног + футбольный мяч = 237
2 накладки для ног = 237 – 15 = 111.
Теперь последнее уравнение:
Баскетбольный мяч + накладка для ног + футбольный мяч = 31 + 111 + 15 = 157
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