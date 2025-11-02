Уходящий октябрь был чрезвычайно богат на события в звездном небе. Наиболее уникальным явлением стало "кометное шоу". Наблюдалось целых четыре кометы, которые были видимы невооруженным глазом. Кстати, впервые в информационном пространстве это событие разместил OBOZ.UA в этом блоге.

Так, 8 октября точку перигелия (ближайшая к Солнцу точка орбиты) прошла комета C/2025 K1 (ATLAS). 22 октября на небе можно было увидеть одновременно две кометы (фактически это впервые в истории наблюдений за звездным небом): C/2025 A6 (Lemmon) и комету C/2025 R2 (SWAN). Мировые СМИ назвали это явление "кометным шоу". А 29 октября перигелий прошла комета 3I/ATLAS (C/2025 N1). Со 2 ноября комета будет видимой на звездном небе.

По верованиям древних культур и цивилизаций, появление кометы на небе предвещает изменения планетарного масштаба. А в октябре наблюдались целых 4 кометы, причем две из них были видимы одновременно на небе!

Кометы в ноябре

В ноябре "кометное шоу" продолжится. Станет очень яркой комета C/2025 A6 (Lemmon). Она приближается к точке перигелия и достигнет ее 8 ноября.

В течение всего ноября мы также сможем наблюдать в небе три кометы. Одна будет видима невооруженным глазом (C/2025 A6 (Lemmon)), две другие (C/2025 R2 (SWAN) и 3I/ATLAS (C/2025 N1)) будут едва видимыми. Их четко увидят только люди с острым зрением. Но все три кометы будут хорошо наблюдаться в бинокль. Это также очень редкое астрономическое явление: когда по Солнечной Системе путешествуют одновременно три кометы. Астрологи предсказывают, что это знак больших изменений на планете.

Комета 3I/ATLAS (C/2025 N1)

Есть кое-что интересное относительно кометы 3I/ATLAS C/2025 N1. Астрономы определили массу кометы в 33 миллиарда тонн. 12 сентября 2025 года комета изменила свой цвет на изумрудный. 26 сентября Солнце осуществило корональный выброс плазмы точно в направлении кометы. Перигелий кометы произошел за три дня до Велесовой Ночи (Гельвина), когда многие общины, возрождающие древнеславянские традиции, праздновали Осенние Деды. А максимальное сближение кометы с Землей ожидают 19 декабря, в день Велеса и Валы, за три дня до Зимнего Солнцестояния.

Эзотерики видят в этом мистические знаки. Массу кометы астрономы определили в 33 миллиарда тонн. Это интересное число. С точки зрения эзотерических дисциплин, таких, как нумерология, астрология, магия и другие, все события во Вселенной связаны через иррациональные (акаузальные) связи, которые можно попытаться выявить с помощью совпадения цифр, характеризующих различные явления. У человека 33 позвонка, которые различные тайные общества и ордена считают энергетическими центрами, и поэтому практикуют 33 уровня посвящения. Знахари и целители, когда выкатывают из человека сглаз с помощью яйца или свечи, сначала обводят свечой вокруг головы по кругу, по часовой стрелке, 33 раза, чтобы активировать энергию в 33 позвонках. По разным школам астрологии в 33 года у каждого человека происходит суперсоляр. Число 11 означает силу, а 3 — Троицу, 33 = 11х3 — полная сила Троицы (Сила в Яве, Наве и Праве). Таким образом число массы кометы (33 млрд тонн) активирует некие события, связанные с присутствием числа 33.

Это эзотерика. А теперь психология. Когда число 33 появляется в информационном пространстве, наше подсознание обнаруживает события, связанные с этим числом в памяти человека и активирует внутренние и внешние процессы, которые связаны у человека с числом 33. То есть в жизни человека и в социальном пространстве инициируется активность в определенном направлении. Это может указывать на завершение какого-то большого цикла развития человечества и снова предсказывает изменения в мире.

Поэтому в течение ноября мы увидим много событий, которые даже не ожидали увидеть, в разных уголках планеты.

Полнолуние 5 ноября

Это будет необычное Полнолуние в полном смысле этого слова. Во-первых, это будет Суперлуние (то есть Луна будет находиться в самой низкой точке своей орбиты вокруг Земли), и будет выглядеть на небе большим. Во-вторых, во время Полнолуния произойдет соединение Луны с созвездием Стожары. Стожары считают мистическим созвездием, оно известно под названиями Плеяды, Семь Сестер, Картикейя, Семь Духов, Семь Ангелов, Волосожары, а астрономическое его обозначение М45. Луна символизирует душу человека, а также отношения между миром людей и миром божественным. Суперлуна означает активацию сил внутри души. Соединение Луны со Стожарами показывает на то, что способности людей чувствовать и понимать мистическое значительно возрастут. Также во время Полнолуния на небе будет видима комета C/2025 A6 (Lemmon). Сочетание Полнолуния во время Суперлуния со Стожарами при видимой комете — очень редкое сочетание, которое происходит раз в несколько сотен лет. Поэтому в это Полнолуние все обряды, которые люди делают на Полнолуние, будут чрезвычайно эффективными.

21 ноября — Уран в противостоянии Солнцу

Уран всегда инициирует неожиданные события, а Солнце символизирует жизнь человека. Поэтому в эти дни события "убегут" от контроля людей, поэтому надо быть осторожными.

30 ноября — Луна в соединении с Нептуном

Это также означает, что на поверхность могут "выплыть" эмоциональные воспоминания, поэтому желательно отслеживать свое эмоциональное состояние.