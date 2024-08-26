Почему в СССР так и не смогли построить ни одного авианосца: что помешало

Авианосцы являются одним из самых влиятельных символов военного могущества современных государств. Именно поэтому Соединенные Штаты активно использовали их в качестве ключевого элемента в своей стратегии на протяжении многих десятилетий.

Советский Союз также стремился достичь подобного уровня влияния на морских просторах, однако не смог построить ни одного удачного авианосца. Об этом более подробно рассказал The National Interest.

В годы холодной войны противостояние между США и СССР вышло на невиданный уровень, где каждый стремился продемонстрировать свою военную мощь и технологическое превосходство. Однако стратегии стран значительно отличались.

Американские военные разработали концепцию авианосных боевых групп, где авианосец являлся центральным элементом, вокруг которого формировалась вся остальная военная флотилия. Однако Советский Союз применил альтернативный подход к демонстрации морской мощи. Он разрабатывал тяжелые крейсеры и другие корабли меньшего формата, а также полагался на свой подводный флот.

Советские вертолетоносцы класса "Москва"

Эта техника имела значительно меньшие размеры, чем стандартные авианосцы. Планировалось, что она будет использоваться для запуска вертолетов и самолетов с неподвижным крылом.

Хотя вертолетоносцы класса "Москва" были инновационными для своего времени, их конструкторы столкнулись с многочисленными проблемами. Это в конечном счете и привело к тому, что проект так и не был реализован в полной мере.

Одной из главных причин неудачи было решение советских инженеров заменить планируемые газотурбинные двигатели паровыми. Это решение, принятое с учетом экономии и упрощения производства, привело к серьезным проблемам, поэтому их пришлось перерабатывать.

Кроме того, корабли класса "Москва" оказались слишком медленными, что значительно ограничивало их эффективность в боевых условиях. Поэтому к 1991 году все они были списаны.

Другие авианосцы СССР

Кроме "Москвы" СССР разрабатывал еще несколько авианосцев, но ни один из них, кроме "Ульяновска" и "Тбилиси", даже не были достроены. К примеру, в 1965 году была попытка создать похожий на "Москву" корабль, под названием "Ленинград". Его до 1992 года также разобрали на металлолом.

Корабли "Киев" и "Минск" были проданы Китаю, где их превратили в туристско-развлекательные комплексы. Авианосец "Баку" в 2004 году продали Индии, а "Варяг" – Китаю. Там, после глубокой модернизации, их ввели в эксплуатацию.

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