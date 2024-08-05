Молодежь не поймет: странный предмет был в каждом доме в СССР

В СССР, стране ракет и дефицита, существовал определенный культ вещей. Одежду, посуду, бытовые вещи и даже пакеты не выбрасывали, ведь советские люди привыкли экономить и откладывать все "на черный день".

Однако существовали в СССР и предметы, которые сейчас могут показаться нам странными. OBOZ.UA рассказывает о предмете, который был чуть ли не в каждом советском доме, однако сейчас немногие догадаются о его назначении.

Некоторые вещи из советского быта не только являются раритетом, но и в целом кажутся загадочными для молодежи, ведь догадаться об их назначении довольно непросто.

В свое время эта интересная конструкция под названием газетница висела во многих прихожих советских квартир.

СССР называли "читающей страной", и пока телевизоры не вошли в массовое использование, этот предмет был очень востребован.

Газетницы использовались для удобства, чтобы периодические издания всегда были под рукой и не создавали беспорядка в крошечных квартирах. А хранение газет стало хорошей традицией – они могли пригодиться в хозяйстве, например, ими обматывали сушеную рыбу или мыли окна и зеркала.

Газетницы в большинстве своем были настольными, но встречались и подвесные версии и конструкции в форме маленьких столов. Едва ли не самой популярной подвесной моделью стал "Альбатрос".

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