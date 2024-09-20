Моментально сделает младше: секретный способ макияжа для женщин 50+

С возрастом наша кожа меняется, а признаки старения становятся все более заметными. Поэтому многие женщины ищут способы сохранить свежий, молодой вид лица.

Чтобы вернуть молодость не обязательно прибегать к радикальным методам, например, пластической хирургии. Индустрия красоты предлагает эффективные и доступные решения, о которых более подробно рассказала бьюти-инфлюэнсер Шери с YouTube-канала Graceful Beauty.

Сейчас в интернете можно найти множество советов и техник, обещающих создать эффект подтянутого лица с помощью макияжа. Однако, к сожалению, не все они эффективны, ведь не учитывают природные свойства взрослой кожи.

Техника подтяжки с помощью консилера

Шери поделилась секретом, как с помощью нескольких простых движений и средств можно добиться потрясающего результата. Основными инструментами, которые она использует, являются консиллер и кисточка.

Чтобы добиться желаемого результата, следует фокусироваться на трех ключевых зонах лица: глаза, носогубные складки и губы. Правильное нанесение косметики на эти зоны может мгновенно освежить лицо и сделать его моложе.

Шери начинает с нанесения консилера на кисточку и легкими движениями "подтягивает" лицо от наружного уголка глаза к виску.

Затем она нанесла еще две дополнительные линии: одна над носогубной складкой, а другая вокруг нижнего угла губ. Далее блоггер использует бьюти-блендер, чтобы слегка вбить консилер в кожу, создавая эффект естественной подтяжки.

Благодаря тому, что все движения, которые приходится совершать при нанесении консилера, направлены вверх, макияж имеет более подтянутый вид. В то же время зоны вокруг глаз, рта и губ становятся более свежими и менее текстурированными. Такой простой, но эффективный прием стал настоящим открытием для многих женщин, стремящихся сберечь молодость без сложных косметических процедур.

Увлажнение – ключ к молодой коже

Помимо техники макияжа, Шери подчеркивает важность правильного ухода за кожей. Она напоминает, что никакой макияж не будет выглядеть идеально, если кожа не получает достаточного увлажнения. Причем совершенно не важно, какой у вас тип кожи.

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