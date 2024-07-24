Может ли загар спровоцировать рак? Советы, как не навредить своей коже во время приема солнечных ванн.

Воздействие солнечных лучей на кожу человека может вызвать ожоги, аллергию и даже рак. Более того, с точки зрения физиологии, биологии и дерматологии, солнце обеспечивает почти 97% преждевременных признаков старения и вообще изменений кожи и волос.

OBOZ.UA решил напомнить, как правильно загорать, чтобы не нажить себе новых проблем. Поэтому приводим 5 основных советов, чтобы не "поджариться" этим летом:

1. Следить за временем пребывания под солнцем. Категорически запрещено загорать с 10:00 до 15:00, но если избежать этого не удалось – находитесь в тени и не забывайте пользоваться SPF.

2. Оценить фототип своей кожи. Людям с первым и вторым типом загорать нельзя.

3. Беречь от прямых солнечных лучей детей, особенно маленьких.

4. Запрещается загорать людям, принимающим определенные виды лекарства на постоянной основе. Они обладают фототоксическим эффектом и человек просто за минуты теряет свою кожу – он вся покрывается волдырями – то есть фототоксическое лечение.

5. Отказаться от походов в солярий – это очень вредно. Если вы хоть раз в жизни посещали солярий, то по статистике почти на 17% у вас повышаются риск получить самый злокачественный рак в жизни – меланому.

Как правильно обращаться с солнечными ожогами:

– нельзя наносить никакие маслянистые основания;

– нельзя обрабатывать ожог какими-либо спиртами или спиртовыми настоями трав – это только углубит ожог;

– если речь идет о легкой степени ожога, приобретите в аптеке постсолнечные средства;

– если ожог серьезный (третья степень), то следует все-таки обратиться к врачу.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Чтобы получить хороший и равномерный загар этим летом, важно соблюдать определенные правила при принятии солнечных ванн: скрабить тело, отрегулировать рацион, пить больше жидкости и прочее.

– Все больше людей предпочитает искусственную загар, который, однако, имеет существенный недостаток – она может неравномерно лечь, оставить на коже некрасивые пятна и полосы или окрасить ладони.

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