Можно даже из косточки: как в Украине вырастить нектарин и какие секреты ухода за ним

Нектарин, известный своим сладким вкусом, может стать настоящим украшением для вашего сада. Однако многие считают, что выращивание его в украинских условиях является слишком сложной задачей.

На самом деле посадить нектарины можно самостоятельно даже из косточки. О секретах успешного выращивания этого фрукта рассказал Сам собі агроном.

Нектарин – это близкий родственник персика. Он отличается гладкой шкуркой и полезными свойствами.

Нектариновое дерево может произрастать до 7 метров в высоту. Это очень теплолюбивое растение, поэтому для хорошего роста ему нужно много солнечного света. Однако некоторые сорта выдерживают даже до 32 градусов мороза.

Как вырастить нектарин из косточки

Выбирайте косточки из крупных плодов. Желательно, чтобы они были не раннеспелыми сортами.

Сначала замочите косточку в воде в течение 5 дней, а потом положите ее в смесь песка и опилок в соотношении 1:1. Далее увлажните все это и положите в неплотный ящик и закопайте осенью в землю так, чтобы его верхняя часть была наравне с грунтом.

Затем полейте ящик, промульчуйте его опилками и травой слоем в 5 см и оставьте на зиму. Весной посадите проросшие семена на грядку. На постоянное место можно будет пересадить нектарин через 1-2 года.

Почва

Для нектарина требуется дренированная, супесчаная, легкая суглинистая почва с оптимальной кислотностью (pH 6-7).

Уход

Приблизительно в первые 2 года саженец поливают по мере засыхания почвы. Также нужно проводить регулярную прополку от сорняков вокруг приствольных кругов и разрыхлять землю.

Крону дерева обрезают каждый год так, чтобы она имела чашеобразную форму.

В конце концов необходимо защищать дерево от болезней. Нектарины, как правило, поражают грибковые заболевания, так что учитывайте это, если планируете его выращивать.

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