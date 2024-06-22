Можно услышать каждый день: распространенные ошибки речи, о которых мало кто задумывается

Чистота речи, умение правильно воспользоваться литературными нормами – показатель образованности человека и даже воспитания. Но как уберечь себя от ошибок, особенно если переход на украинский язык произошел не так давно?

Языковед, кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики Ужгородского национального университета Галина Шаповалова вместе с порталом "Вікна" собрала несколько десятков наиболее распространенных ошибок. Если вы научитесь их избегать, ваша речь станет значительно чище.

Как правильно здороваться

Сейчас часто можно услышать такие формы приветствия, как "доброго дня" или "доброго вечора". Но в словаре и классических произведениях они практически не встречаются. Поэтому языковеды рекомендуют говорить "добрий день" или "добридень"; "добрий вечір" или "добривечір".

Единственное исключение из этого правила, это формула "доброго ранку". Она в украинском языке укоренилась.

Что такое язык и что такое речь

Эти два понятия имеют существенное отличие. Язык, "мова" – общее понятие, целостная, логически обоснованная система, которая обеспечивает нашу коммуникацию. А речь, "мовлення" – явление индивидуальное. Поэтому если кто-то совершает ошибки, когда говорит или пишет, правильно называть их мовленнєвими, а не мовними.

Русизмы

Семь десятилетий пребывания в СССР и принудительная русификация не могли не оставить след в украинском языке. Следствием явилось засилье русизмов, калькирование и искажение некоторых форм. К примеру, мы до сих пор употребляем на речи конструкцию "так як", калькуя русское "так как". Тогда как по-украински лучше говорить "оскільки", "бо", "тому що".

Вот еще несколько примеров. Первыми подаются неправильные варианты, сформированные под влиянием русского языка, а вторыми – типично украинские варианты, которые нужно запомнить и использовать в речи:

згідно розкладу – згідно з розкладом;

ярмарка – ярмарок;

слідкувати за подіями – стежити за подіями;

допускати помилку – припускатися помилки;

міроприємство – захід;

приймати участь – брати участь;

приймати рішення – ухвалювати рішення;

дійсне законодавство – чинне законодавство;

підніматися вверх – підніматися, іти вгору, рухатися догори;

відносно – щодо, стосовно, що стосується;

говорити на українській – говорити українською, по-українськи, є навіть форма "по-українському";

все рівно, все одно – однаково;

йде мова – йдеться;

користуватися попитом – мати попит;

явні помилки – очевидні помилки.

Злоупотребление заимствованиями

Популяризация практики изучения иностранных языков и распространение компьютерных технологий и соцсетей привело к тому, что в украинский язык начало проникать много иноязычных слов, которые мы часто употребляем неоправданно. Чаще всего сейчас это англицизмы:

навичка – скіл;

рівень – левел;

підписник – фоловер;

допис – пост;

розповідь – сторіз.

Иногда языковеды пытаются придумать украинские соответствия словам, которых до сих пор не существовало. Но приживаются из них не все. Так лайк мы все чаще заменяем "вподобайкою", столь органичным получилось слово. Менее удачными можно назвать "самчик" или "самознімок" (селфи), "невстигайко" или "часоріз" – дедлайн.

Тем временем в язык начали возвращаться типично украинские слова вместо иноязычных. Их приводил еще профессор Александр Пономарев:

летовище — аеропорт;

світлина — фотографія;

двірець — вокзал;

двозвук — дифтонг.

Сами по себе иноязычные слова не являются чем-то отрицательным и скорее обогащают язык, чем портят его. Но, конечно, если использовать их умеренно и там, где они действительно нужны.

Ударения

Еще одна проблемная сфера в речи – это употребление ударений. Если пролистать соответствующий словарь, можно найти немало необычных вариантов, которые на самом деле являются нормативными, то есть правильными. Запомните несколько из них:

мАркетинг;

фаховИй;

текстовИй;

зазвИчай;

обрУч;

кулінАрія;

чорнОзем;

фОльга;

чорнОслив;

одноразОвий;

мерЕжа;

вИпадок;

дОшка;

кУрятина;

Олень;

борОдавка.

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