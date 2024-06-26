Можно вообще не поливать: назван цветок, идеально подходящий для летнего сада

Каждый садовник и души мечтает о растении, которое можно было бы посадить в своем саду и за которым вообще не ухаживать, а оно бы при этом цвело и изобиловало. В условиях Украины можно вырастить по меньшей мере один такой цветок – нолану или, как ее еще называют чилийский колокольчик.

Расцветает нолана почти сразу, как устанавливается стабильное тепло, и радует цветами на протяжении всего летнего сезона. А вот поливать ее практически не нужно. OBOZ.UA рассказывает подробнее о цветке.

Вид и происхождение

Происходит растение из Южной Америки, в основном Чили и Перу, и относится к семейству пасленовых, то есть являеттся родственником картофеля и баклажанов. Есть однолетние и многолетние виды. В садах обычно выращивают однолетники.

Чашечка цветка имеет вид трубчатого колокольчика. Цветет нолана разными оттенками голубого, розового, алого или белого. Есть десятки сортов растения, которые можно комбинировать между собой на клумбе, создавая красочные композиции.

Условия выращивания

Поскольку в природе нолана произрастает в пустынном климате, то и в саду она не любит тени. Если посадить растение в полузатененном месте, оно зацветет, но цветение не будет обильным.

Когда растение выращивают через рассаду, важно обеспечить ему длительный, не менее 8 часов световой день. В противном случае ростки слишком вытянутся и могут стать нежизнеспособными.

Все виды ноланы любят легкие и хорошо дренированные почвы. При этом кислотность не имеет значения, а вот питательные виды, как суглинки и черноземы, будут тяжелыми для нее. Поэтому участок под высадку ноланы нужно улучшать песком.

Полива растению не нужно. Избыток влаги его может даже убить. Вносить дополнительную воду нужно, только если лето оказалось засушливым и дождей нет вообще. Подкармливать нолану удобрениями не надо. Из вредителей она больше всего страдает из-за тли и паутинного клеща.

Выращивание ноланы

Оптимальный способ размножения растения – это выращивать его из семян. Лучше всего высевать его примерно за 4-6 недель до прекращения ночных заморозков. В это время семена высевают на рассаду. Переносят цветок в открытую почву, когда ночные температуры станут стабильно плюсовыми. В таком случае растение зацветет уже в начале лета.

Расстояние между растениями должно составлять 20-30 см, чтобы цветок имел куда развиваться. Но при пересадке нужно иметь в виду, что стебель ноланы очень ломкий, поэтому с ним нужно обращаться аккуратно.

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