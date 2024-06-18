Найдите бабочку среди красочных цветов: только самые внимательные разгадают оптическую иллюзию

Лето – время цветов и бабочек, но красивых насекомых не всегда просто заметить среди разноцветных лепестков. И это доказывает сегодняшняя головоломка.

На картинке, которую публикует OBOZ.UA, вы видите целое поле цветов в густой зеленой траве. Но, если присмотреться, среди них можно найти бабочку. Задача непростая, поэтому на поиск ответа отводится целых 30 секунд.

Итак, внимательно посмотрите на картинку. Обратите внимание на формы, которые вы видите на ней. Если хорошо присмотреться, можно найти среди лепестков крылья. Но это будет непросто, ведь пестрое изображение будет постоянно отвлекать ваше внимание и заставлять взгляд блуждать.

Поэтому, кроме острого зрения, вам понадобится ваше умение сосредоточиться на конкретной задаче, последовательность и внимательность к деталям. Таким образом, детская, на первый взгляд, игра, поможет вам прокачать эти навыки.

Итак, ставьте свой таймер на 30 секунд и начинайте поиск ответа. Если не получится уложиться в это время, не сдавайтесь. Найдите бабочку самостоятельно, а затем обратитесь к подсказке, чтобы проверить свой ответ. Ее мы публикуем ниже. На ней насекомое отмечено кружочком. И оно действительно хорошо спряталось между цветами.

Ранее OBOZ.UA публиковал похожую головоломку на поиск овечки среди единорогов.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.